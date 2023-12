Un attaquant arrive à l'OM, Longoria veut le virer

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Retourné au Brésil après avoir fait flop sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique devrait faire son come-back à La Commanderie en début d’année prochaine. Un retour pour mieux partir durant le mercato ?

Débarqué au sein du club phocéen avec le statut de grand espoir brésilien, Luis Henrique n’a jamais répondu aux attentes placées en lui. Recruté contre un chèque de 8 millions d’euros en 2020, l’attaquant de 22 ans a quitté Marseille en prêt en juillet 2022 pour retourner à Botafogo. Mais alors qu’il a réalisé une saison correcte, avec six buts et quatre passes décisives au compteur en 59 matchs toutes compétitions confondues, Luis Henrique ne sera pas conservé par son club formateur.

C’est donc dans la cité phocéenne que le Brésilien va retrouver le chemin des terrains après la trêve. Encore sous contrat jusqu’en 2025, l’Auriverde sera donc un nouveau renfort offensif pour Gennaro Gattuso ? Pas forcément, car selon plusieurs sources françaises et brésiliennes, Pablo Longoria ne compte pas trop sur Luis Henrique. Autant dire qu’en janvier prochain, si Marseille reçoit une offre pour son Brésilien, il pourrait partir.

Luis Henrique va revenir à Marseille en janvier

🚨Luis Henrique 🇧🇷 ne sera pas conservé par Botafogo. Il fera son retour à Marseille en janvier.#TeamOM pic.twitter.com/ENDcALGJpb — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 13, 2023

Si ce n’est pas le cas, Gattuso pourrait se servir de Luis Henrique en tant que joker pendant la CAN, au cours de laquelle Marseille perdra quelques joueurs importants, et notamment en attaque avec les absences éventuelles d’Ismaila Sarr, d’Iliman Ndiaye ou d’Amine Harit. Pour compenser ces pertes provisoires et histoire aussi de renforcer un effectif qui a montré certaines limites en première partie de saison, Longoria sera tenté de recruter quelques éléments supplémentaires durant le mercato de janvier. Avec le podium à aller chercher en L1 et les grands objectifs en Europa League et en Coupe de France, Marseille aura des arguments pour faire venir de nouveaux joueurs. Mais en attendant les possibles renforts, l’OM pourra peut-être compter sur Luis Enrique en tout début d’année.