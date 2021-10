TV : W9 signe un record avec OM-Galatasaray

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sans surprise, le match entre l’OM et Galatasaray, ce jeudi soir à l’Orange Vélodrome (0-0), a réalisé une très bonne audience sur W9.

En effet, le choc de la deuxième journée de l’Europa League entre Marseille et les Turcs de Galatasaray a réuni 1,6 million de téléspectateurs sur W9. Un superbe score pour la chaîne du groupe M6, qui a enregistré des pics à 2,1 millions de téléspectateurs durant le match. Il s’agit de la troisième audience de la soirée de jeudi soir et d’un record d’audience depuis trois ans pour W9. Dans deux semaines, la chaîne retransmettra le match entre le Sparta Prague et l’Olympique Lyonnais à 21 heures, car la grosse affiche entre Marseille et la Lazio Rome se déroulera à 18h45.