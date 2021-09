EL : Galatasaray et la VAR frustrent l'OM

Dans : OM.

Par Alexis Rose

2e journée de l'Europa League :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Galatasaray : 0-0.

Dans un Vélodrome chaud bouillant, l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à se défaire de Galatasaray (0-0).

Deux semaines après l’échec subi à Moscou en ouverture de la C3 (1-1) et quatre jours après sa première défaite de la saison contre Lens en L1 (2-3), le club phocéen avait à coeur de se racheter devant son public. En première période, Under était tout proche d’ouvrir la marque, mais Muslera sortait une belle claquette (35e), juste avant une interruption du match à cause des supporters turcs (37e).

Suite à un bel arrêt de Pau Lopez avant la pause (45e+9), l’équipe de Jorge Sampaoli montait en régime en deuxième période : Dieng ratait d’abord le cadre (51e), puis Saliba touchait la barre transversale (60e), et Under butait sur Van Aanholt (71e)... En fin de match, Guendouzi pensait obtenir un penalty, mais l’arbitre changeait finalement sa décision après visionnage de la VAR (78e). Un fait de jeu qui avait raison de l'OM, coincé par les leaders turcs...



Avec ce résultat nul et vierge, Marseille est troisième du Groupe E, vu que la Lazio est passée devant en dominant le Lokomotiv Moscou (2-0). Dans trois semaines, l'OM ira à Rome pour tenter de remporter son premier succès de la saison sur la scène européenne.