Gerson abuse, l'OM refuse cette demande

Dans : OM.

Depuis quelques jours, la signature de Gerson à l'Olympique de Marseille est annoncée comme imminente. Mais un souci bloque encore une opération qui va tout de même se finaliser.

Que ce soit au Brésil ou en France, toutes les sources indiquent que Gerson est tout proche de rejoindre l’OM où il sera le premier renfort du duo Longoria-Sampaoli. Si financièrement l’Olympique de Marseille et Flamengo ont déjà trouvé les contours de l’opération, c’est surtout le timing de la venue du joueur brésilien qui semble encore être un sujet de préoccupation. Car s’il n’a rien à redire à son transfert vers le club de Ligue 1, Gerson veut en dicter le tempo comme le révèle ce samedi Jean-Claude Leblois. Car s’il sera très probablement à l’OM la saison prochaine, le milieu de terrain ne veut pas zapper deux compétitions qui lui tiennent à cœur, à la fois avec son club, mais également avec son pays.

Longoria dit non à Gerson

Et le journaliste de La Provence d’en dire plus : « selon plusieurs sources au Brésil, Gerson aurait fait part de son désir de jouer la Copa Libertadores avec Flamengo (qualifié pour les huitièmes de finale contre les Argentins de Defensa y Justicia, programmés le 15 et le 22 juillet prochains), avant de disputer les Jeux olympiques avec la Seleçao. Si tel était le cas, il manquerait la reprise de l’entraînement avec l’OM, fixée au 28 juin. » Deux conditions que refuse Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille étant décidé à rapatrier dès maintenant Gerson, sans avoir à attendre que ces matches soient joués. Le patron de l'OM a donc prévenu son homologue de Flamengo que cette décision était définitive et qu'il fallait que Gerson comprenne qu'il n'y avait pas la place à négocier sur ce sujet. Pas de quoi faire capoter le deal à priori.