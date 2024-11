Trois joueurs sacrifiés cet hiver, l’OM va surprendre

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Mécontent de son début de saison, l’Olympique de Marseille envisage quelques changements dans son effectif cet hiver. Certains joueurs ne seront pas retenus, y compris des éléments régulièrement titularisés.

Sans vouloir trop en dire, Medhi Benatia a quand même donné une tendance pour le mercato hivernal à l'Olympique de Marseille. « On va avoir une réflexion avec le coach et le président sur ce qu’on peut faire, a annoncé le conseiller sportif sur RMC mardi. On peut toujours regarder comment améliorer l’équipe, et ce sera fait. » Le club phocéen envisage de renforcer son effectif. Et qui dit recrues dit souvent départs. Alors qui seront les Marseillais sacrifiés cet hiver ? D’après le journaliste de L’Equipe Mathieu Grégoire, Bamo Meïté, toujours écarté, a de quoi s’inquiéter. Tout comme les titulaires Amine Harit et Amir Murillo.

« Ils ont quand même mis beaucoup de moyens cet été, près de 75 millions d'engagés plus 45 millions d'euros que tu paieras l'an prochain sur des options d'achat obligatoires : Brassier, Hojbjerg… Même si tu as des joueurs comme Brassier, Wahi ou Koné qui ne répondent pas à ce que tu veux pour l'instant, tu vas leur laisser du temps, a annoncé notre confrère interrogé sur la chaîne YouTube Youss TV. On fera plutôt un point l'été prochain pour eux. Du coup, qui peut bouger ? Ce sera un peu les mêmes dossiers que cet été : Amine Harit et Bamo Meïté. »

Une offre refusé pour Meïté

« Montpellier a proposé un prêt pour Meïté, l'OM a étudié la proposition parce qu'ils s'entendent bien avec Montpellier grâce à Gasset. Meïté était intéressé mais l'OM a répondu qu'ils voulaient le garder pour l'instant parce qu'il revient bien, il est plus affûté et parce qu'il n'y a pas tant de défenseurs centraux droitiers, a informé le journaliste. Pour cet hiver, ça dépendra des offres, ils n'ont pas trop d'intérêt à le prêter. Il faudra aussi surveiller Murillo parce qu'il faut dégager de la place au niveau de la masse salariale et des finances pour par exemple faire venir un latéral droit qui pourrait être numéro 1 devant Lirola, qui ne fera pas de cadeau et qui ira jusqu'au bout de son contrat. » Comme souvent avec le président Pablo Longoria, ça devrait donc bouger cet hiver à Marseille.