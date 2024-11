Trahir l'OM pour l'OL c'est oui, pour le PSG c'est non

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Adrien Rabiot a signé à l’Olympique de Marseille à la surprise générale en septembre. Formé au PSG, il s’est logiquement mis tous les supporters parisiens à dos. Mathieu Valbuena a donné son avis sur le choix du milieu français avant de revenir sur son cas personnel.

Dans l’époque actuelle, de moins en moins de joueurs signent à l’Olympique de Marseille après avoir joué au Paris Saint-Germain et vice versa. C’est pourtant le choix qu’a fait Adrien Rabiot. Formé dans la capitale, le milieu international français a rejoint l’OM en septembre alors qu’il était libre de tout contrat. Mathieu Valbuena, ancien joueur du club phocéen entre 2006 et 2014, a évoqué les débuts de Rabiot avec sa nouvelle équipe : «Je trouve qu'Adrien Rabiot a eu de la personnalité. Mais c'est une bonne affaire sportivement pour l'Olympique de Marseille», a-t-il commenté. Passé par l’OM avant de rejoindre l’OL, Valbuena a estimé de son côté qu’il était impossible pour lui de signer au PSG dans sa carrière, et cela peu importe le contexte.

Valbuena explique pourquoi il n’aurait pas signé au PSG

💥😬 En tant qu'ancien marseillais, Mathieu Valbuena n'aurait jamais signé au PSG :



💬 "Jamais je n'aurais voulu aller à Paris ! C'était LE rival. Lyon ? Ce n'était pas un club qu'on détestait. Par contre, on a toujours détesté le PSG." pic.twitter.com/Uw3dmJ82q4 — Free FOOT (@FreeFoot) November 20, 2024

L’ancien international français, âgé de 40 ans, est cash sur la rivalité entre les deux clubs : «Jamais je n'aurais voulu aller à Paris. Parce que, pour moi, Paris c'est vraiment le rival. Que ce soit sportif ou extra sportif, il y a tout. Quand moi j'étais à Lyon, même si je sais qu'il y avait une rivalité sportive avec l’OM, ce n'était pas un club qu'on détestait. Après, il y a eu des polémiques d'Aulas, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'on n'a plus trop aimé ce club à Marseille. Mais Paris, ça a toujours été comme ça. On a toujours détesté le Paris Saint-Germain», a-t-il affirmé pour Free. En 2015, alors qu’il portait le maillot de l’OL, son retour au Vélodrome ne s’était pas passé comme prévu. Un pantin pendu à son effigie avait été réalisé dans une tribune marseillaise. Les supporters ne lui avaient pas pardonné sa trahison. Valbuena n’a pas l’air d’être rancunier.