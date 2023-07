L'OM complètement fada de sa nouvelle pépite

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Durant la pré-saison, l'Olympique de Marseille offre du temps de jeu à ses jeunes joueurs, notamment afin de dénicher de nouveaux talents. Un milieu de terrain a tapé dans l'œil des Phocéens, mais pour un autre poste qui est le sien.

Formé en tant que milieu de terrain, c'est au poste de latéral gauche qu'Emran Soglo impressionne avec l'OM. À l'instar d'Eduardo Camavinga, parfois utilisé comme latéral au Real Madrid ou en équipe de France, le joueur de 18 ans est parfois plus bas sur le terrain. Ses qualités de vitesse, de technique et d'explosivité ont frappé immédiatement Marcelino qui l'utilise beaucoup dans un nouveau rôle. Passé par le centre de formation de Chelsea entre 2015 et 2021, le jeune espoir marseillais a été comparé à une légende des Blues, Ashley Cole. Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens à Chelsea, voit en Emran Soglo, le futur Ashley Cole mais surtout un potentiel titulaire en puissance pour l'OM.

L'OM a trouvé le prochain Ashley Cole

« Sur le terrain, c’est un gamin qui dénotait par sa vivacité, sa capacité à répéter les efforts. Il courait partout. Il faisait la différence par sa technique, la qualité de son pied gauche qui est clinique. Il a connu une progression assez linéaire. Emran a beaucoup de volume et techniquement, il est doué. Je ne suis pas étonné de le voir sur le flanc gauche. Il me rappelle un peu Ashley Cole. Gestuellement, il est très au-dessus de la moyenne » a déclaré l'ancien entraîneur dans un entretien avec La Provence qui a suivi la progression du milieu de terrain, également très à l'aise dans le couloir gauche. Le journal l'Équipe avance même que Marcelino et Pablo Longoria ont été réellement bluffés par les performances d'Emran Soglo qui pourrait s'installer dans le groupe marseillais la saison prochaine. Malgré son jeune âge, le nouveau défenseur gauche de l'OM est en train de gagner sa place dans l'effectif depuis le match amical contre Nîmes.