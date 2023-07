Thomas Lemar, l'OM est déchainé au mercato ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria continue de se battre comme un beau diable pour renforcer son équipe rapidement et de manière spectaculaire. L'intérêt pour Thomas Lemar est confirmé, et le joueur est séduit par l'idée de jouer à l'OM.

L’Atlético de Madrid, fournisseur officiel de joueurs de l’Olympique de Marseille cet été ? C’était déjà bien parti avec les dossiers Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, mais un triplé est encore possible. En effet, Pablo Longoria persiste et signe au sujet de Thomas Lemar, qu’il voit parfaitement bien s’acclimater dans le 4-4-2 de Marcelino. Selon l’informateur monégasque Julien Mgrt, qui a visiblement continué de suivre les informations au sujet de l’ancien joueur de la Principauté, la piste menant à l’international français est bien sérieuse pour l’OM.

Dégoûté mais bon😇



Ça avance bien dans les négociations avec Lemar pour venir se relancer à Marseille.



Lui et son agent veulent absolument partir cet été. L'OM est chaud et négocie.



Concurrence anglaise mais son entourage et lui ont toujours donné préférence pour revenir ici. — Julien (@julien_mgrt) July 20, 2023

Les négociations « avancent bien » et le gaucher serait tenté de relancer sa carrière à Marseille, lui qui n’a jamais bénéficié de la confiance totale de Diego Simeone. En tout cas, le joueur commencerait à être persuadé que quitter Madrid est la bonne solution pour la suite de sa carrière. Mais attention, l’OM risque d’avoir à se mesurer à des gros bras car plusieurs clubs anglais attendaient justement un feu vert pour passer à l’attaque. Mais Pablo Longoria a des arguments dans sa besace, avec la possibilité pour Thomas Lemar de récupérer du temps de jeu avec certitude à Marseille. Et le fait que la Premier League ne semble pas être un championnat qui convient parfaitement à son style de jeu peut aussi compter.

Des négociations à 20 ME avec l'Atlético ?

Toutefois, comme sur d’autres dossiers comme Aubameyang ou Sanchez, l’OM va tout de même devoir faire des miracles pour trouver l’argent afin de payer le salaire d’un Thomas Lemar qui était arrivé comme une star en provenance de l’AS Monaco en 2018, avec le statut de champion du monde qui va avec. Selon Foot Mercato, les négociations pourraient toutefois débuté sur des bases élevées, avec 20 millions d’euros demandés par le club espagnol pour céder son milieu de terrain. Un nouveau petit miracle en vue pour Pablo Longoria, qui ne manque pas d’idées pour renforcer son équipe pour cet été, même s’il faudra savoir quel sera le résultat final pour l’OM cette saison.