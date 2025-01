Tel et Gouiri à l’OM pour 20 millions, l’incroyable coup de Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM est en discussions avec Rennes pour la signature d’Amine Gouiri, mais cette piste n’enterre pas encore définitivement celle menant à Mathys Tel car Pablo Longoria a un plan ambitieux pour cette fin de mercato.

L’Olympique de Marseille a la volonté de frapper fort en cette fin de mercato afin de compenser le départ d’Elye Wahi à Francfort pour près de 30 millions d’euros bonus inclus. Le club phocéen a identifié Amine Gouiri comme sa piste principale en attaque. L’attaquant du Stade Rennais a un profil de joueur technique et polyvalent apprécié par Roberto De Zerbi, qui a donné son feu vert pour sa venue à Marseille. Les discussions sont en cours entre l’OM et Rennes et tournent autour d’un transfert qui devrait se boucler aux alentours de 20 millions d’euros. Un sacré investissement pour le club phocéen, qui pourrait toutefois ne pas s’arrêter en si bon chemin.

Gouiri priorité de l'OM, Rennes refuse une offre colossale https://t.co/CrRNnXwg0Y — Foot01.com (@Foot01_com) January 30, 2025

Car dans le même temps, Medhi Benatia reste à l’affût dans le dossier Mathys Tel, qui a sans doute disputé mercredi soir son dernier match sous les couleurs du Bayern Munich. L’international espoirs français souhaite partir en raison d’un temps de jeu trop limité en Bavière et l’option marseillaise reste possible même si de nombreux clubs de Premier League (Tottenham, Arsenal, Chelsea, Manchester United) ont manifesté leur intérêt. Pour le compte insider La Tribune OM, le plan de l’Olympique de Marseille pourrait être de recruter à la fois Gouiri et Tel sans pour autant prendre de gros risque financier comme cela a été fait dans le passé comme avec Vitinha, recruté pour 32 millions d’euros il y a deux ans.

Transfert pour Gouiri, prêt pour Tel ?

« Tel + Gouiri ? Je pense que l'OM a l'ambition de prendre un 9 de top niveau. Tel très fort mais un espoir. Est ce que l'OM va retenter un coup à plus de 30 ME sur un jeune pour être numéro 9 ? J'ai un gros doute » a publié sur son compte le spécialiste du mercato marseillais. Autrement dit, le board marseillais pourrait lâcher près de 20 millions d’euros pour Gouiri et faire le forcing pour attirer Tel en prêt de six mois avant de potentiellement recruter un numéro neuf de très haut niveau l’été prochain en cas de qualification en Ligue des Champions. Le plan de Pablo Longoria semble de plus en plus clair, il ne reste plus qu’à voir s'il est réalisable.