Gouiri priorité de l'OM, Rennes refuse une offre colossale

Par Corentin Facy

L’OM fait le forcing pour recruter Amine Gouiri lors de ce mercato hivernal mais une seconde offre olympienne a été refusée par le Stade Rennais, qui veut toujours plus pour son international algérien.

A la recherche d’un attaquant pour compenser le départ d’Elye Wahi en début de semaine, l’Olympique de Marseille a fait d’Amine Gouiri sa priorité. Le profil de l’international algérien a été validé par Roberto De Zerbi, qui apprécie les qualités techniques de l’attaquant rennais ainsi que sa polyvalence sur le front de l’attaque. Mercredi, on apprenait que l’OM avait proposé 12 millions d’euros à Rennes pour l’ancien Niçois, une offre vite rejetée par le club breton. Medhi Benatia et Pablo Longoria sont revenus à la charge quelques heures plus tard, dévoilent ce jeudi L’Equipe et Foot Mercato.

Rennes refuse 20 millions d'euros bonus compris

La nouvelle offre de l’Olympique de Marseille a largement été revue à la hausse puisqu’elle s’élève à 16 millions d’euros plus 4 millions d’euros de bonus. De quoi faire flancher cette fois le Stade Rennais ? Malgré une juteuse proposition, le club breton a décidé de décliner cette seconde offre de l’Olympique de Marseille même si le club phocéen s’est grandement rapproché des exigences rennaises avec cette nouvelle offre. L’actuel 16e de Ligue 1 est ouvert à une vente de son joueur mais attend un peu plus pour vendre Amine Gouiri en cette fin de mercato.

Mercato : Marseille offre 16 millions d'euros pour l'attaquant rennais Amine Gouiri https://t.co/bTvTWna1xZ — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 30, 2025

Malgré ce nouveau refus, les dirigeants marseillais devraient rapidement revenir à la charge puisque de nouveaux échanges sont attendus ce jeudi entre les deux clubs avec l’idée pour tout le monde d’aller au bout. Amine Gouiri a d’ores et déjà donné son accord pour rejoindre Marseille, après s’être entretenu avec Medhi Benatia et Roberto De Zerbi. Mais l’Algérien n’ira pas au clash et attendra patiemment que sa situation se décante sans faire de vagues. Reste maintenant à voir à quel prix se règlera ce dossier plus onéreux que ce que l’on pouvait imaginer au départ pour l’OM. Rennes de son côté, est sur le point de boucler une très grosse vente qui ne fera pas de mal à ses comptes au vu du mercato très dépensier que sont en train de réaliser Arnaud Pouille et Frederic Massara.