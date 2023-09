Taper le PSG et convaincre l’OM, Abardonado en rêve

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Provisoirement nommé après la démission de Marcelino, Jacques Abardonado ignore quand l’Olympique de Marseille installera un nouvel entraîneur. Une chose est sûre, c’est qu’une victoire à Paris ferait réfléchir la direction sur le cas de l’intérimaire.

Une nouvelle décision importante attend Pablo Longoria. Après son choix de rester aux commandes malgré les hostilités avec certains supporters, le président de l’Olympique de Marseille devra trouver le successeur de Marcelino, qui a présenté sa démission en début de semaine. Pour le moment, c’est Jacques Abardonado, déjà membre du staff de l’Espagnol, qui assure l’intérim. Et qui a dirigé de surprenants Marseillais face à l’Ajax Amsterdam (3-3) jeudi en Ligue Europa.

Une opportunité pour Abardonado ?

La performance valait bien les applaudissements de Pablo Longoria, encore en retrait le jour du match. « Il m'a simplement félicité de la prestation qu'on a pu faire contre l'Ajax. J'ai fait tout simplement mon travail de coach, a confié Jacques Abardonado, dans le flou concernant la durée de son intérim. Non, moi j'ai aucune info. Je vais faire encore la phrase bateau que j'ai dit après le match contre l'Ajax. Je suis à la disposition du club et c'est la réalité. Si je dois demain repartir au centre de formation récupérer la N3, je le ferai avec grand plaisir. »

⚪🔵 Jacques "Pancho" Abardonado donne le ton avant le "Classique" contre le PSG : ""Le style que je veux ? Comme quand j'étais joueur : agressif dans le bon sens du terme (...) Moi je suis arrivé avec un nouveau système. J'ai mes convictions, je sais où je veux aller." pic.twitter.com/l02PTSnekp — RMC Sport (@RMCsport) September 23, 2023

En attendant, une victoire face au Paris Saint-Germain dimanche soir ferait de lui un bon candidat pour le poste. « Cette opportunité pour un entraîneur, c'est quand il est sur le banc et qu'il gagne des matchs, a réagi le technicien. Ça se présente à Paris actuellement, le calendrier est fait, on va s'y tenir et on va essayer d'être le plus performant possible. Particulier oui, parce que ça reste quand même une grande affiche, face à nous on a une des meilleures équipes d'Europe, il ne faut pas l'oublier et nous on va aller avec notre équipe qui est très talentueuse, avec de très grands joueurs. Donc ça va être un très bon match. » Un rendez-vous peut-être décisif pour son propre avenir.