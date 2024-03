Amir Richardson à l'OM, ça devient une obsession

Dans : OM.

La saison 2023-2024 n'a pas encore rendu son verdict pour l'Olympique de Marseille, mais le club phocéen travaille déjà sur son futur mercato. Amir Richardson, le milieu de terrain de Reims, serait une cible privilégiée.

Passé brièvement par Nice, sa ville natale, avant de rejoindre Le Havre, où s’est révélé, Amir Richardson a pris une autre ampleur depuis qu’il a rejoint le Stade de Reims au mercato 2022 d’abord sous forme de prêt avant un transfert définitif l’été dernier. Devenu international marocain en septembre 2023, le milieu de terrain de 22 ans est un cadre de Will Still et le club champenois compte sur lui puisque son contrat le lie avec Reims jusqu’en 2027. Cependant, Jean-Pierre Caillot sait que son joueur risque d’attirer pas mal de clubs dès le prochain marché des transferts. Parmi ces équipes intéressées par Amir Richardson, il y a l’Olympique de Marseille, un club qui suivait déjà de près les performances du milieu de terrain lorsqu’il évoluait sous le maillot du club haut-normand. Livefoot révèle que le dossier Richardson est très chaud, d’autant que ce dernier a des supporters à l’OM.

L'OM ne lâche pas Amir Richardson

Le média spécialisé précise que depuis le début de la saison, Amir Richardson est supervisé par l'Olympique de Marseille, le club phocéen ayant clairement l'intention de faire une offre au Stade de Reims l'été prochain. Amine Harit, qui connaît évidemment bien son coéquipier en équipe du Maroc, plaide la cause du milieu rémois auprès de ses dirigeants. Et on se doute bien que Mehdi Benatia est, lui aussi, très attentif concernant Richardson. Cependant, avant de procéder à une quelconque offre, il faudra que l'OM décide qui sera son entraîneur la saison prochaine. On imagine bien que le successeur de Jean-Louis Gasser, si successeur il y a, aura peut-être son mot à dire sur le recrutement. En attendant, la cellule de recrutement de l'Olympique de Marseille va continuer à suivre les performances de l'international marocain.