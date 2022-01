Tagliafico à l'OM, c'est brûlant !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique de Marseille s'active pour recruter le latéral argentin de l'Ajax Amsterdam Nicolas Tagliafico. Une opération qui ferait le bonheur de Jorge Sampaoli, l'entraîneur olympien, mais aussi du club argentin d'Independiente.

Après Cédric Bakambu, Pablo Longoria et ses équipes sont encore sur le pont pour renforcer l'effectif de l'OM la sanction infligée par la FIFA n'impactant pas ce mercato d'hiver 2022. Le poste de latéral gauche retient notamment leur attention surtout depuis que les Marseillais ont refilé Jordan Amavi à l'OGC Nice. La priorité de recrutement comme arrière gauche reste Nicolas Tagliafico. L'Argentin évolue depuis janvier 2018 à l'Ajax Amsterdam avec lequel ses qualités se sont souvent exprimées, notamment lors du parcours jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions 2019 du club néerlandais. Le joueur plaît beaucoup à Jorge Sampaoli qui l'avait sous ses ordres en équipe d'Argentine lors de la coupe du monde 2018. L'entraîneur de l'OM l'a demandé à ses dirigeants pour ce mercato hivernal.

Tagliafico à l'OM, c'est des sous pour Independiente

C'est ainsi que les Marseillais ont entamé les négociations avec l'Ajax pour recruter Tagliafico en ce mois de janvier. Un dossier qui n'est pas évident à finaliser puisque le joueur, en fin de contrat en juin 2023, reste un élément majeur des Ajacides. Toutefois, l'Argentin est le joueur manquant pour faire passer un pallier à l'OM. Sa venue ferait beaucoup d'heureux sur la Canebière mais aussi en Argentine.

Marseille have approached Ajax for Argentinian defender Nicolás Tagliafico (29), offering a loan with an option to buy deal. (RMC)https://t.co/YouESlPuQ9 — Get French Football News (@GFFN) January 13, 2022

Le club d'Independiente accueillerait avec joie un futur transfert de son ancien élément à Marseille. Le club de Buenos Aires a cruellement besoin d'argent selon le média argentin TyC Sports, devant de l'argent à cinq clubs à travers le monde pour le règlement de transferts. Independiente a aussi du se séparer de Silvio Romero, prêté au club brésilien de Fortaleza qui prend en charge son salaire trop important pour les Argentins. En 2018, Independiente avait vendu Tagliafico à l'Ajax contre 4 millions d'euros et un pourcentage de 12% sur une future plus-value. On peut comprendre que le club argentin voit d'un bon œil l'intérêt marseillais, espérant une vente rapide au montant le plus élevé possible.