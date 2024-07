Sur quelle chaine voir le match de l’OM face à Nîmes ‍?

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

C’est ce dimanche que l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi lancera son « Summer Tour » comme baptiste par le club provençal.

Ce sera dans un premier temps surtout un « South Tour » puisque les Marseillais n’auront pas des adversaires bien éloignés avec le match face à Nimes pour commencer, avant de jouer Toulon puis Pau. Cette première rencontre face aux Gardois aura lieu ce dimanche 21 juillet à 18h00 au centre d’entraineur Robert Louis-Dreyfus. Un match qui ne sera pas ouvert au public, et ne permettra donc pas aux supporters de faire entendre leur soutien à leur équipe.

De plus, aucune chaine de télévision ne retransmettra cet évènement toujours très attendu. Pour visionner cette rencontre, il n’y a que deux options, et elles ne sont pas forcément gratuites. L’OM diffusera la rencontre sur sa chaine Twitch, qui est accessible sur la plateforme de vidéo, mais pour laquelle il faut s’abonner. C’est payant sauf pour ceux qui sont déjà abonnés à Amazon Prime, et qui peuvent donc rejoindre la chaine du club olympien sans frais supplémentaires.

𝙅𝙤𝙪𝙧 𝙙𝙚 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 🗓 #OMNO



Première étape du #SummerTour2024 pour les hommes de Roberto De Zerbi avec la réception de Nîmes 🐊



📍 Centre Robert Louis-Dreyfus (huis-clos)

🕕 18h00

📺 En direct pour les 𝘀𝘂𝗯𝘀 𝗧𝘄𝗶𝘁𝗰𝗵 et les membres 𝗣𝗲𝘂𝗽𝗹𝗲 𝗕𝗹𝗲𝘂&𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰 pic.twitter.com/10FjA80Hpv — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2024

L’autre option préconisée par l’OM est de s’abonner au programme « Peuple Blanc et Bleu », qui donne accès à différents avantages aux supporters qui se sont inscrits, contre 25 euros à l’année. De quoi avoir accès à un contenu digital comme cette rencontre.

Deux options qui font un peu grincer des dents, mais ce sont pour le moment les seules options officielles pour suivre ce match entre Marseille et Nîmes ce dimanche.