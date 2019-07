OM : Gignac, le facteur X de Marseille au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le 30 juin dernier, l’Olympique de Marseille a officiellement perdu Mario Balotelli, lequel est désormais libre de tout contrat. A l’évidence, le club phocéen ne va pas tenter de faire revenir l’international italien, dont les émoluments ne sont plus vraiment en adéquation avec ce que peut offrir Marseille en cet été 2019. Ainsi, le club provençal a fait de Dario Benedetto sa priorité. Joueur à la grinta reconnue et à l’instinct de buteur certain, l’Argentin plaît tout particulièrement au nouvel entraîneur marseillais André Vilas-Boas.

Boca Juniors n’est pas fermé à un départ de son attaquant de 29 ans. Mais le club sud-américain souhaite trouver un remplaçant à Dario Benedetto avant de le vendre. Et pour palier le probable départ de l’Argentin à Marseille, André-Pierre Gignac est visé. « Notre directeur sportif Nicolas Burdisso travaille sur ces noms (Gignac mais aussi Stuani et Carrillo). Depuis que l'on a un directeur sportif, moi je ne m’occupe plus trop du mercato » a confié sur Olé le président de Boca Juniors. Reste maintenant à voir si André-Pierre Gignac, ancien grand attaquant de Marseille, aidera indirectement son club de cœur au mercato.