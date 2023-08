Stéphane Tapie dérape, gros malaise à l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM ne disputera pas la prochaine Ligue des champions... Les Phocéens n'ont pas réussi à passer l'obstacle Panathinaïkos.

Enorme déception pour l'OM qui ne disputera pas la prochaine Ligue des champions. Mardi soir au Stade Vélodrome, les hommes de Marcelino ont failli contre le Panathinaïkos. Pourtant, tout était bien parti pour les Phocéens, qui menaient 2 buts à 0 jusqu'à la toute fin du temps additionnel de la seconde période. Mais une main de Mattéo Guendouzi dans la surface de réparation aura donné un penalty salvateur aux Grecs. Lors de la séance des tirs au but, le Pana aura été plus inspiré et Guendouzi aura lui raté sa tentative. Cette élimination précoce de l'OM ne passe pas du tout pour certains observateurs et fans du club. C'est notamment le cas du côté de... Stéphane Tapie, qui estime que l'arbitre a volé l'Olympique de Marseille et que l'actuel président du club phocéen est en partie responsable.

Stéphane Tapie, sortie de piste ?

Que dire : Les joueurs ont fait le taff mais Longoria non. Quand tu te fais casser le cul au match aller par l’arbitre tu fais en sorte que ça n’arrive pas au match retour. President de l’OM ce n’est pas QUE recruter et vendre des joueurs. #OMPANA — Stéphane Tapie (@TapieStephane) August 15, 2023

Sur son compte Twitter, le fils de Bernard Tapie a été l'auteur d'une sortie très remarquée et assez déplacée concernant l'arbitre et sa gestion par l'OM. En s'en prenant à Pablo Longoria, il va faire un sous-entendu lourd de sens : « Que dire : Les joueurs ont fait le taff mais Longoria non. Quand tu te fais casser le c*l au match aller par l’arbitre tu fais en sorte que ça n’arrive pas au match retour. President de l’OM ce n’est pas QUE recruter et vendre des joueurs ». Très vite sur la Toile, les réactions ont été nombreuses. Certains journalistes, comme Nicolas Vilas, ont même trouvé cette sortie consternante dans la mesure où Bernard Tapie avait été condamné et avait fait de la prison dans le cadre d'une affaire de corruption de joueurs.

Bien évidemment, Tapie Jr faisait référence aux propos de son président de père qui, après l'élimination de l'OM face à Benfica en 1990, avec un but marqué de la main par Vata, avait lancé : « Faut pas me la faire trop longtemps. Sur le plan du recrutement et de la manière de manager un club, je pense que ça, j’avais su faire. Manager l’environnement d’une Coupe d’Europe, je n’avais pas compris, je vous promets que j’ai compris. Cela ne se reproduira plus jamais. » Un sous-entendu concernant la possible corruption de l'arbitre. Pour Pablo Longoria, ces propos sont forcément durs à encaisser, l'actuel boss de l'Olympique de Marseille ne mangeant pas de ce pain. Et c'est tant mieux pour l'OM.