Signer à l'OM a été le deuxième plus beau jour de sa vie

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Il fut la signature surprise de l'été à l'OM. Michael Murillo est arrivé d'Anderlecht pour combler un manque au poste d'arrière droit. Le Panaméen, buteur contre Lyon mercredi, considère l'OM comme un grand club et ce transfert comme une vraie chance.

Si le mercato de Pablo Longoria a été critiqué pour le niveau sportif des recrues estivales, le président olympien est inattaquable concernant l'état d'esprit des nouveaux joueurs. L'OM a attiré des éléments vraiment séduits par le projet phocéen. Malgré les sifflets du Vélodrome, Pierre-Emerick Aubameyang fait preuve de caractère et se donne au maximum sur le terrain. Pour Iliman Ndiaye c'était plus facile car le jeune sénégalais est un fan de l'OM depuis tout petit. Mais, Michael Murillo est peut-être encore plus élogieux que Ndiaye. Jouer pour Marseille est une chance pour le Panaméen et il a tenu à le faire savoir en interview.

Murillo et l'OM, la naissance d'un grand amour

Interrogé par RMC Sport sur les conditions de son arrivée à l'OM cet été, l'ancien latéral droit d'Anderlecht est revenu sur les premiers contacts avec le club phocéen. Murillo n'a jamais hésité à venir sur la Canebière, bien au contraire. Etre transféré par l'OM est une chance unique à ses yeux. Cela représente beaucoup dans sa carrière et même dans sa vie d'homme.

Le premier but de Michael Murillo 🇵🇦 sous les couleurs olympiennes 🥇#OMOL I @OM_Officiel pic.twitter.com/JtRmcybijW — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 7, 2023

« J’étais à la Gold Cup. Mon agent m’appelle et me dit qu’il y a un intérêt de l’OM, ce fut un moment incroyable. J’étais très ému et même choqué ! Et le pire c’est que, ensuite, j’ai subi une blessure, et je croyais que c’était terminé, que ce rêve n’allait pas pouvoir se réaliser. Je remercie vraiment toutes les personnes qui ont m’ont permis de venir à Marseille. Cette signature, après la naissance de ma fille, c’est le plus beau jour de ma vie », a lâché Michael Amir Murillo. Il ne lui reste désormais qu'à remercier l'OM avec de grandes performances sur le terrain. Auteur de son premier but contre l'OL mercredi, il devra toutefois jouer plus souvent. Il n'a disputé que 6 matchs en Ligue 1. Cependant, au vu de ses déclarations, cela lui suffit déjà à apprécier le club phocéen.