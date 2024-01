Saïd Benrahma à l’OM, la porte s’ouvre enfin ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Faris Moumbagna, l’OM cherche à se renforcer avec un second joueur offensif. Saïd Benrahma est toujours ciblé par l’état-major marseillais et la position de West Ham est en train d'évoluer.

Le mercato de l’Olympique de Marseille est loin d’être terminé. Après avoir bouclé les signatures de Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna, le club olympien cherche encore deux recrues au minimum. La priorité est de recruter un latéral gauche de haut-niveau afin de compenser le départ de Renan Lodi en Arabie Saoudite pour 25 millions d’euros. Mais l’état-major de l’OM a également envie d'offrir un joueur créatif à Gennaro Gattuso, un ailier ou un meneur de jeu très technique capable de suppléer Amine Harit et Azzedine Ounahi dans la création du jeu olympien.

Depuis le début du mercato hivernal, Saïd Benrahma est sur les tablettes de l’Olympique de Marseille. L’international algérien intéresse aussi l’OL et plusieurs clubs anglais, mais Marseille tient la corde dans ce dossier. Et selon les dernières informations du Sun, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont raison de croire en leurs chances de rafler la mise. En effet, le joueur montre une réelle motivation à l’idée de rejoindre la Canebière, ce qui pourrait bien pousser West Ham à accepter les conditions proposées par l’Olympique de Marseille.

West Ham prêt à accepter les conditions de l'OM ?

Il y a quelques jours, les Hammers ont refusé une offre de prêt avec option d’achat de la part du club phocéen. A ce moment, West Ham ne voulait entendre parler que d’un transfert sec. Mais la position du club anglais a évolué puisque selon le journaliste Jack Rosser, les Hammers sont désormais prêts à accepter un prêt avec option d’achat, à condition bien sûr que le montant de celle-ci soit convenable. Marseille devra sans doute proposer une option d’achat aux alentours des 20 millions d’euros pour rafler la mise mais le deal ne semble plus aussi impossible qu’il y a quelques jours. Il va également falloir surveiller si Marseille sera en mesure d’assumer 100 % du salaire de Benrahma, qui perçoit selon les dernières estimations des émoluments estimés à 3 millions d’euros bruts par an. Un salaire colossal qui pourrait être le dernier frein de la venue de Saïd Benrahma à l’OM cet hiver.