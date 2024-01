Sadio Mané à l’OM, il tente le coup à fond

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A travers ses déclarations, Sadio Mané a souvent exprimé son affection pour l’OM, sans pour autant passer le cap et rejoindre le club phocéen.

L’été dernier, Sadio Mané fait partie des grandes stars du football mondial qui ont pris la décision de quitter l’Europe pour rejoindre l’Arabie Saoudite. Coéquipier de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, l’international sénégalais s’est bien adapté à la Saudi Pro League. Auteur de 12 buts et de 6 passes décisives, Sadio Mané est à l’aise dans le championnat saoudien, où il dispose en plus d’un salaire colossal. Un retour en Europe et notamment en France parait totalement impossible d’un point de vue financier et pourtant, un homme agit dans l’ombre dans l’espoir de voir débarquer Sadio Mané à l’Olympique de Marseille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sadio Mane (@sadiomaneofficiel)

Dans des propos rapportés par La Provence, Iliman Ndiaye a confié son bonheur de jouer au côté de Sadio Mané sous les couleurs du Sénégal. L’ex-attaquant de Sheffield United, qui tarde à s’imposer du côté de l’OM après un transfert supérieur à 15 millions d’euros, a également confié qu’il tentait en privé de convaincre Sadio Mané de rejoindre la Canebière. « C'est exceptionnel de jouer avec lui, il te met à l'aise et te sort de la difficulté sur le terrain. Il a de l'expérience, il me conseille beaucoup. Je lui ai dit qu'il pouvait venir à l'OM » a lancé l’attaquant de l’Olympique de Marseille au sujet de Sadio Mané.

Iliman Ndiaye rêve de voir Sadio Mané à l'OM

Les supporters olympiens en rêvent mais il reste néanmoins très improbable pour ne pas dire impossible de voir un jour l’ancien attaquant de Liverpool à l’Orange Vélodrome avec le maillot bleu et blanc sur les épaules. En attendant, Iliman Ndiaye peut profiter de son coéquipier avec le Sénégal et c’est bien ce qu’il compte faire durant cette Coupe d’Afrique des Nations. Une compétition pour laquelle les Lions de la Teranga sont favoris après leur sacre il y a deux ans. Après cela, il sera temps de s'imposer à l'Olympique de Marseille pour Iliman Ndiaye, un joueur sur lequel les dirigeants phocéens ainsi que les supporters fondent beaucoup d'espoir après son transfert pour 15 millions d'euros en provenance de Sheffield United cet été.