Rongier à Rennes, l'OM stoppe tout

Par Claude Dautel

Lancé dans un mercato époustouflant, le Stade Rennais souhaite offrir à Jorge Sampaoli les joueurs qu'il désire. Le dernier en date n'est autre que Valentin Rongier, mais l'OM a son mot à dire.

Après avoir fait signer officiellement Seko Fofana, le club de Rennes attend désormais que Brice Samba paraphe son nouveau contrat. Mais le marché des transferts ne va pas s'arrêter là pour les dirigeants bretons, qui, à la demande de leur entraîneur argentin, veulent faire venir Valentin Rongier. Jorge Sampaoli connaît bien le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille qu'il a eu sous ordres, et il a donc demandé au Stade Rennais de mener des négociations afin d'aboutir à un accord pour le transfert de celui qui a encore un an et demi de contrat avec l'OM. Selon RMC, qui révèle l'intérêt breton pour Valentin Rongier, les premières discussions n'ont pas été très longues, puisque Pablo Longoria a fait savoir que Marseille n'était pas vendeur. Mais le dossier n'en restera pas là.

Rennes veut Rongier et va revenir à la charge

Florent Germain, Jean Bommel et Fabrice Hawkins, les trois journalistes qui suivent cette possible opération, affirment que du côté de Rennes, et malgré le premier refus des responsables de l'OM, on pense qu'il y a encore de la place pour négocier. Car même si Pablo Longoria se veut intransigeant concernant le milieu de terrain, redevenu un cadre de l'effectif de Roberto De Zerbi, il sait que Valentin Rongier entamera sa dernière année de contrat en juillet prochain, et que s'il refuse de prolonger, alors il sera libre dans un an. De quoi laisser la place à un possible retour à la table des négociations d'ici au 3 février, date de la fin du mercato d'hiver, c'est d'ailleurs ce que confirme RMC, qui précise que le Stade Rennais n'a pas du tout baissé pavillon suite à la première réponse de Pablo Longoria, bien au contraire même.