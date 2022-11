Rien ne va, l’OM perd encore 8 millions d'euros

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour l’Olympique de Marseille. Eliminé de toutes compétitions européennes, le club phocéen se prive de recettes supplémentaires. Et pour ne rien arranger, le possible transfert de Luis Henrique à Botafogo devrait tomber à l’eau.

Ce nouveau fiasco européen aura sans doute de lourdes conséquences pour l’Olympique de Marseille. Avant les chocs de Ligue 1 face à l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco, l’entraîneur Igor Tudor et son staff technique devront relever un groupe forcément touché par les conditions de son élimination en Ligue des Champions. Et l’aspect sportif n’est pas le seul domaine susceptible d’inquiéter la direction. Ce n’est un secret pour personne, les finances de l’Olympique de Marseille ne sont pas au mieux.

Longoria sous pression

C’est pourquoi le président Pablo Longoria comptait se refaire une santé grâce à un bon parcours en coupe d’Europe. Ça ne sera pas le cas pour cette saison et le dirigeant devra encore rendre des comptes au propriétaire Frank McCourt, lassé de devoir remettre la main à la poche chaque année. L’Américain devra pourtant accepter l’inévitable, surtout si Pablo Longoria ne parvient pas à réaliser les ventes espérées. En effet, les joueurs prêtés ne connaissent pas un franc succès. On a notamment évoqué la situation difficile de Konrad de la Fuente à l'Olympiakos où son temps de jeu reste réduit.

Le jeune ailier américain prêté à l'Olympiakos veut revenir à Marseille cet hiver #TeamOM #OM #MercatOM https://t.co/LzmfZtWeLO — Le Phocéen (@lephoceen) October 30, 2022

Idem pour Luis Henrique alors que le Brésilien avait opté pour un retour aux sources. Seulement apparu à deux reprises en un mois, l’ailier sous contrat avec l’Olympique de Marseille ne parvient pas non plus à briller avec Botafogo. Résultat, Globoesporte se montre sceptique concernant les intentions du club auriverde. L’option d’achat de son prêt (8 millions d’euros), qui dépendait de certains objectifs, ne devrait pas être levée. Soit un nouveau manque à gagner pour l’Olympique de Marseille qui devra en plus récupérer son flop cet hiver. Quand rien ne va…