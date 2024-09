Révolution à l’OM, Longoria ne gère plus le mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a frappé un grand coup en faisant signer Adrien Rabiot, une arrivée rendue possible grâce à Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi. En revanche, Pablo Longoria n’est pas intervenu sur ce dossier.

Président et directeur sportif à la fois ces dernières années, Pablo Longoria a la réputation de tout gérer à l’Olympique de Marseille. Mais les temps changent, et le dirigeant espagnol a sans doute mesuré l’importance pour lui de prendre du recul et de déléguer, y compris en période de mercato. Avec Mehdi Benatia, il a trouvé un bras droit fiable et le dossier Adrien Rabiot l’a prouvé. Présent ce mercredi en conférence de presse, le nouveau milieu de terrain de l’OM a raconté les coulisses de son arrivée. L’international français a confirmé que Mehdi Benatia avait eu un rôle crucial dans sa signature.

Mais l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin a également lâché quelques indiscrétions en révélant notamment que Pablo Longoria n’était quasiment pas intervenu dans ce dossier, si ce n’est pour donner son feu vert dans les derniers instants, une fois l’accord en place. « J'étais surpris au début, je lui ai dit. Benatia a été droit au but. Il m'a exposé le projet, il m'a fait comprendre que ça pouvait être une possibilité. Il m'a laissé réfléchir. Ça s'est enchaîné, j'ai parlé avec le coach, qui a été très important. J'étais de plus en plus convaincu, ça s'est fait comme ça. Je ne m'attendais pas à cet appel. J'ai aimé la démarche de Benatia, ça montre que c'est quelqu'un d'ambitieux, il m'a parlé clairement. Je pense que le club a de grandes ambitions, sinon on ne vient pas chercher un joueur comme ça » a d’abord lancé Adrien Rabiot au sujet de Mehdi Benatia, avant d’évoquer le rôle beaucoup plus discret de Pablo Longoria.

Rabiot raconte les coulisses de son arrivée

« Le président était heureux quand il a su que ma venue était possible. Je n’ai pas discuté avec lui immédiatement, je l’ai eu plus tard dans les discussions, quand tout était quasiment fait. Il souhaitait que les choses se fassent avec Benatia et De Zerbi. Mais il m’a dit qu’il était fier de m’avoir, tout le monde est très heureux » a confié Adrien Rabiot. Le nouveau rôle de Pablo Longoria se dessine petit à petit, celui d’un président plus classique qui délègue à son entraîneur et à son directeur sportif. Une vraie nouveauté à Marseille, où l’Espagnol n’est plus le maître du mercato, bien qu’il reste toujours attentif et actif en cette période qu’il adore. Cela n'est en tout cas pas si surprenant quand on sait à quel point Mehdi Benatia et Pablo Longoria entretiennent une relation de confiance très forte. Dans une récente interview à BeIn Sports, l'ancien capitaine du Maroc avait avoué que son destin était intimement lié à celui de Pablo Longoria, et qu'il quitterait l'OM en même temps que le dirigeant espagnol.