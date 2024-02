Révélation surréaliste sur la Vente OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'intervention d'un avocat spécialisé et déjà impliqué sur la précédente vente de l'OM sur RMC a fait réagir. Une révélation encore plus surprenante a été dévoilée.

Il n’y avait pas forcément besoin de cela pour relancer la machine, mais RMC a invité Didier Poulmaire ce mercredi soir sur son antenne. La venue de l’avocat était notamment de faire le point sur la situation de l’OM, et de savoir si une vente du club était réellement en cours. Celui qui est connu pour avoir été un des intermédiaires quand Frank McCourt a racheté le club marseillais n’a pas vraiment donné de grandes indications, expliquant qu’il pouvait toujours y avoir des discussions et des sollicitations, mais qu’il n’y avait pas plus d’agitations que d’habitudes dans les Bouches-du-Rhône. Tout cela en expliquant que le secret professionnel l’empêchait de toute façon d’en dire plus sur d’éventuels intérêts appuyés de pays étrangers, et notamment d’Arabie Saoudite. Entre des réponses langue de bois et du secret à préserver, ceux qui s’interrogent sur l’avenir de l’OM ne sont pas plus avancés.

Vézirian répond à Dugarry

Ceux qui estiment qu’il n’y a absolument rien sont confortés dans leur position. Et ceux qui voient l’imminence d’une grande annonce et d’un changement de cap estiment que cela s’agite tout de même beaucoup en ce moment. Cet entretien effectué par RMC a en tout cas permis à Thibaud Vézirian de réagir. Le journaliste qui s’est spécialisé dans ce dossier à rallonge puisque cela fait plus de trois ans qu’il annonce que c’est bouclé, a assuré que tout était déjà bouclé. Et quand on lui a rapporté les propos de Christophe Dugarry, pour qui il ne se passe absolument rien en coulisses permettant de penser à une vente en cours de l’OM, « T.V » a effectué une nouvelle révélation.

Pas du tout. « Il devient admis que ça peut se vendre », oui, sur RMC. Moi je te dis que le deal est déjà fait depuis longtemps , et que si ils officialisent d’ici la fin juin, ils vont essayer de te faire croire qu’une vente de ce type s’est jouée en 1-2 mois 😉 — T.V. (@ThibaudVezirian) February 7, 2024

« L’avenir de l’OM, on le connait déjà clairement pourtant, tout a été dévoilé chaque mois un peu plus. Moi je te dis que le deal est déjà fait depuis longtemps, et que si ils officialisent d’ici la fin juin, ils vont essayer de te faire croire qu’une vente de ce type s’est jouée en 1-2 mois. Personne n’est intéressé selon Dugarry ? Oui personne n’est intéressé, ça doit être parce que c’est déjà vendu. Et même avec un deal conclu, le clan McCourt a encore été contacté récemment », a lancé le chroniqueur, pour qui non seulement l’Américain a déjà bouclé la vente de l’OM, mais cela ne l’a pas empêché de recevoir une autre sollicitation pour un club qu’il aurait donc déjà vendu. Des affirmations qui ont eu le don de surprendre même si cela a permis de confirmer une grosse tendance, à savoir que l’opération pourrait avoir lieu avec la fin de la saison au mois de juin.