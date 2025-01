Rennes ‍: Sampaoli l'annonce, il a l'OM dans le coeur

Dans : OM.

Par Alexis Rose

La rencontre de Ligue 1 opposant le Stade Rennais à l’Olympique de Marseille samedi soir sera forcément particulière pour Jorge Sampaoli, qui a gardé de bons souvenirs de son passage au Vélodrome.

Pour la première fois depuis son départ de Marseille en 2022, Jorge Sampaoli va recroiser le club phocéen, mais sur le banc d’en face avec le Stade Rennais. De retour en France depuis quelques semaines, après avoir poursuivi sa carrière au FC Séville et à Flamengo, l’entraîneur argentin a laissé une trace indélébile au Vélodrome. Tout simplement parce qu’il reste le dernier entraîneur à avoir qualifié l’OM en Ligue des Champions, c’était à l’issue d’une saison 2021-2022 complètement folle au cours de laquelle son équipe avait enflammé les supporters phocéens. Pourtant, et alors qu’il avait l’opportunité de disputer la C1 avec Marseille, Sampaoli avait claqué la porte durant l’été, la faute à un mercato jugé pas assez ambitieux à son goût. Malgré ce départ à la mode Bielsa, son exemple, Sampaoli a bien entendu marqué Pablo Longoria, qui aurait bien voulu garder l’Argentin plus longtemps. Mais c’est sans regrets des deux côtés, sachant que l’OM est maintenant entraîné par Roberto De Zerbi, l’un des meilleurs coachs d’Europe, que Rennes et Marseille vont s’affronter dans un match spécial pour Sampaoli, qui garde un peu de nostalgie par rapport à son passage à l’OM.

« L’OM, c'est un vieil amour »

Jorge Sampaoli sur l'OM :



"Pour moi, c'est un vieil amour, un endroit où l'on m'a beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé, après c'est mon adversaire et on va tout faire pour gagner, même si l'OM est l'une des meilleures équipes du Championnat et qui a des ambitions."



« Pour moi, l’OM, c'est un vieil amour, un endroit où l'on m'a beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé. Après, ce sera mon adversaire et on va tout faire pour gagner, même si l'OM est l'une des meilleures équipes du championnat, une équipe qui s'est très bien organisée depuis le début de saison et qui a des ambitions. Si je regrette mon choix de partir ? Il est trop tard pour avoir des regrets, j'avais choisi de partir car le club avait pris certaines décisions contractuelles avec lesquelles je n'étais pas forcément d'accord et par respect pour le président, j'avais opté pour un pas de côté », a expliqué, dans les colonnes de L'Équipe, l’entraîneur argentin, qui correspondait parfaitement à l’ADN marseillais, peut-être plus qu’à celui de Rennes qu’il dirige actuellement. Mais le foot est fait de surprises et Sampaoli fera tout pour battre son ancien club afin de donner de l’air à son SRFC dans la lutte pour le maintien.