Renan Lodi arrive à l'OM, accord imminent ‍!

Par Claude Dautel

Tout le monde annonçait des signatures à l'Olympique de Marseille cette semaine, et c'est effectivement ce qui devrait se produire. Le prochain renfort sera probablement Renan Lodi, le défenseur de l'Atlético de Madrid.

L'OM a visiblement décidé de faire son marché du côté des Colchoneros, puisqu'une semaine après Geoffrey Kondogbia, c'est Renan Lodi, le latéral madrilène qui est en approche. Agé de 25 ans, et après une saison sous forme de prêt payant à Nottingham Forest, le défenseur international brésilien aurait déjà ficelé ou presque les contours de son nouveau contrat avec l’Olympique de Marseille annonce FootMercato. La rumeur d'un contact entre Pablo Longoria et Renan Lodi circule depuis plusieurs jours. Les choses se sont cependant accélérées ces dernières heures, notamment parce que le joueur a fait part à son entourage de son désir de rejoindre l'OM plutôt que de prendre le risque d'une saison compliquée sous les ordres de Diego Simeone, lequel ne compte plus sur lui.

Renan Lodi d'accord avec l'OM, ça va aller vite

Cependant, avant que le défenseur rejoigne Marseille, il faut encore ficeler le contrat entre l'OM et l'Atlético de Madrid pour un joueur dont la valeur est tout de même estimée à 20 millions d'euros. Le média spécialisé ne sait pas si le club de Liga va prêter Renan Lodi à Marseille avec une option d'achat ou bien s'il s'agira d'un transfert sec comme cela a été le cas avec Kondogbia. Dans ce dossier, l'OM avait de la concurrence, mais c'est le joueur qui fait le forcing pour rejoindre le club phocéen, où il sait qu'il sera sous les ordres de Marcelino, un entraîneur qui connaît particulièrement bien l'Espagne et qui a validé cette décision. Il faut désormais finaliser tout cela, mais l'Olympique de Marseille n'est pas loin d'avoir déjà une solide défense pour aborder les matchs décisifs qui peuvent lui permettre de jouer la Ligue des champions.