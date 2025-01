Rabiot, Hojbjerg et Greenwood au PSG, c'est possible

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM a fait un gros mercato l'été dernier, au point que certains pensent que des joueurs de Roberto De Zerbi sont dignes de porter le maillot du Paris Saint-Germain version Luis Enrique.

L'Olympique de Marseille a fait fort l'été dernier, puisque après avoir fait venir l'entraîneur italien, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont répondu aux attentes de De Zerbi en recrutant plusieurs joueurs de très haut niveau. Dans cette liste des renforts phocéens, trois joueurs font le bonheur du Vélodrome et des supporters de l'OM : Adrien Rabiot, Pierre-Emile Hojbjerg et Mason Greenwood. Mais à en croire Pierre Ménès, ces trois footballeurs de l'Olympique de Marseille ont clairement le niveau pour jouer au PSG et ne feraient pas tache sous le maillot parisien. L'ancien consultant vedette de Canal+ estime que le Paris Saint-Germain pourrait s'offrir le trio Rabiot, Hojbjerg et Greenwood sans avoir à rougir.

Trois joueurs de l'OM au PSG, il ne dit pas non

Adrien Rabiot : « la communion entre un VRAI club et ses supporters. » effectivement Adrien, t’es plus au psg maintenant pic.twitter.com/Y7Q0hjUKOY — ForzaMassilia (@MomoHusseini13) January 12, 2025

Même si on se doute bien que jamais Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi ne feront signer les trois joueurs de l'Olympique de Marseille, surtout Adrien Rabiot désormais considéré comme un traitre par le Parc des Princes, Pierre Ménès persiste et signe, ils ont le niveau pour le PSG. Sur sa chaîne Youtube, l'ancien journaliste affiche la couleur. « Je pense que Lucas Chevalier à le niveau pour jouer au PSG, tout comme André Santos. Je pense qu’il y a aussi qu’il y a des joueurs de Marseille qui pourraient jouer au PSG, parce que la pression est finalement assez comparable entre les deux clubs. Evidemment, Adrien Rabiot, Hojbjerg, voir un Greenwood pourraient jouer au Paris Saint-Germain », explique l'ancien membre du Canal Football Club en réponse à la question d'un de ses followers.