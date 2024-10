Rabiot à l’OM, l'étonnante réponse d'une légende du PSG

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Adrien Rabiot a surpris l’ensemble du monde du foot en décidant de rallier l’Olympique de Marseille après avoir été formé au Paris Saint-Germain. Une ancienne gloire du PSG a réagi à cette signature.

C’est l’une des signatures les plus surprenantes de la saison en Ligue 1.. Libre de tout contrat après son départ de la Juventus, Adrien Rabiot a pris son temps avant de choisir son futur club et malgré l’intérêt de clubs anglais notamment, le milieu international français a finalement décidé de rejoindre l’Olympique de Marseille à la surprise générale. Une recrue de poids pour l’OM, qui s’est renforcé intelligemment. En revanche, fort logiquement, les supporters du PSG ont du mal à lui pardonner, alors que le Classique entre les deux équipes se jouera ce dimanche. Légende du club de la capitale, Javier Pastore a réagi à la signature de son ancien coéquipier chez le rival marseillais sur les ondes de RMC.

Pastore évoque la signature de Rabiot à l’OM

🗣💬 Javier Pastore, ancien coéquipier au PSG de Rabiot, qui va disputer le Classique avec le maillot de l'OM :



"Je suis personne pour critiquer son choix. Ça reste un travail le foot. C'est un garçon que j'aime et estime beaucoup, je lui souhaite le meilleur" pic.twitter.com/h9uw452hDL — RMC Sport (@RMCsport) October 27, 2024

Le milieu de terrain argentin, âgé de 35 ans, n’a pas souhaité accabler son ancien partenaire , lequel a décidé de rejoindre Marseille : « Pour lui, la meilleure solution était d’aller là-bas. Je ne suis personne pour critiquer son choix. C’est un garçon que j’estime et aime beaucoup. J’espère le meilleur pour lui. On a passé de très bons moments ensemble. C'est son choix. S’il pense que c’est le meilleur pour sa carrière et son futur, je suis d’accord. Ce sera compliqué de le voir avec un autre maillot, mais c’est la vie », a lancé El Flaco. Les supporters marseillais apprécieront cette sortie médiatique de l’Argentin, les supporters parisiens sans doute beaucoup moins.