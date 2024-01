Quentin Merlin à l'OM, Nantes casse sérieusement l'ambiance

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le dossier Quentin Merlin est plein de rebondissements pour l’OM, qui avait trouvé un accord avec Nantes pour la venue du latéral gauche. Néanmoins, le dossier a peu de chances d’aboutir d’ici la fin du mois.

Malgré un accord quasiment ficelé entre le FC Nantes et l’Olympique de Marseille pour un deal aux alentours des 12 millions d’euros, Quentin Merlin a aujourd’hui plus de chances de rester en Loire-Atlantique que de signer au sein du club phocéen. En effet, L’Equipe dévoile dans son édition du jour que le pessimisme est de mise dans le dossier Quentin Merlin puisque le FC Nantes ne semble pas en mesure de trouver un latéral gauche en l’espace de quelques jours d’ici la fin du mercato hivernal. Massadio Haïdara était la piste n°1 de l’état-major nantais mais cette piste a aujourd’hui peu de chances d’aboutir alors que le natif de Trappes est blessé.

Malgré un accord financier avec l’OM, le FC Nantes n’a pas l’intention de vendre Quentin Merlin sans avoir un remplaçant, raison pour laquelle le deal est fortement compromis. « Il ne partira pas » souffle-t-on même du côté du board nantais. Un nouveau coup dur pour Marseille qui essuie donc le refus de Nantes pour Merlin après avoir essuyé celui de Rennes pour Truffert. La piste n°1 de Mehdi Benatia pointe maintenant vers Nuno Tavares, actuellement prêté par Arsenal à Nottingham Forrest… où il joue peu.

Nuno Tavares nouvelle priorité de l'OM ?

Prêté à l’OM la saison dernière, le défenseur ultra-offensif des Gunners pourrait cette fois faire l’objet d’un transfert définitif vers Marseille. Cette piste, qui ne fait pas l’unanimité chez les supporters olympiens, présente l’avantage d’être plus simple que celles menant à Truffert, Merlin, Angelino ou Locko. L’an passé à Marseille, le Portugais avait illuminé la Ligue 1 durant trois mois… puis rideau. Éblouissant lors de la première partie de saison, il avait sombré après les fêtes au point de terminer sur le banc avec Igor Tudor. Reste que Nuno Tavares connait bien le système de jeu actuellement utilisé par Gennaro Gattuso avec une défense à cinq et a déjà l’expérience de l’OM et de la Ligue 1, des arguments importants aux yeux de l’état-major du club phocéen.