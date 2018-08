OM : Surprise, Moise Kean « très proche » de signer à l’OM !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Présent devant les médias vendredi avant le match contre Rennes en championnat, Rudi Garcia a répété que la priorité de l’Olympique de Marseille n’était pas un avant-centre. Après l’échec dans le dossier Mario Balotelli, il semblait que le club phocéen avait définitivement abandonné l’idée de recruter en attaque. Mais tout cela était en fait un énorme coup de bluff de la part de l’état-major olympien. Et pour cause, le récent finaliste de l’Europa League est « très proche » de faire signer l’un des plus grands espoirs italiens, l’attaquant de la Juventus Moise Kean.

Selon le compte Instagram Fada-OM93, première source à avoir annoncé la signature de Radonjic à l’OM et le départ (finalement avorté) de Njie au Sporting, l’opération est en très bonne voie. Âgé de seulement 18 ans, Moise Kean débarquerait à l’OM pour concurrencer Valère Germain et Kostas Mitroglou, joueurs sur lesquels Rudi Garcia compte néanmoins. Par ailleurs, Yahoo Sport a confirmé l'intérêt de l'OM pour l'attaquant italien, et précise que le joueur est en pleine réflexion, car le club phocéen ne lui a pas promis une place de titulaire. Dans ce dossier, il faut néanmoins rester prudent pour une raison : l’agent de Moise Kean n’est autre que… Mino Raiola.