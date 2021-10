PSG : Neymar au placard, la décision choc s'impose

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En délicatesse avec ses adducteurs et forfait contre Leipzig (3-2), Neymar a livré une prestation indigente contre l’OM.

La méforme persistante de la star du Paris Saint-Germain commence très sérieusement à inquiéter les supporters mais également les dirigeants et le staff du club parisien. Et pour cause, Neymar n’est que l’ombre de lui-même cette saison, avec un seul but et zéro passe décisive en Ligue 1 depuis le début du championnat. Trop peu influent sur le jeu de son équipe, il ne parvient pas à profiter de la présence de son ami Lionel Messi pour briller et retrouver un semblant de forme. Préoccupant pour Eric Di Meco, qui a estimé sur l’antenne de RMC qu’il était largement temps d’imposer une petite mise sur le banc de Neymar. Reste maintenant à voir si Mauricio Pochettino aura le courage d’effectuer un choix aussi radical, qui ne serait certainement pas sans conséquence dans la vie du vestiaire.

🎙 "Il ne peut pas jouer au football. Il a un problème physique. Il faut qu'il redevienne un joueur de foot, tout simplement."



Pour Di Meco, Neymar a clairement un problème physique qui l'empêche d'être performant. #rmclive pic.twitter.com/rbLZWTnqzg — Super Moscato Show (@Moscato_Show) October 27, 2021

« Normalement, un mec comme ça devrait pouvoir aller sur le banc. Mais dans le football aujourd’hui, j’ai l’impression que ce n’est plus possible. Qu’on m’explique pourquoi ce n’est pas possible quand tu es Neymar et que tu n’es pas bon et pas concerné de le mettre sur le banc » juge Eric Di Meco au sujet du n°10 du Paris Saint-Germain, avant de poursuivre. « D’après moi, il n’était pas apte à jouer. Je l’ai trouvé tellement en difficulté sur les accélérations face à l’OM, que pour moi ce n’est pas rationnel. Il ne peut pas jouer au football. Il a un problème physique et quand c’est le cas tu ne mets pas le mec sur le terrain. Je pense que ça lui ferait du bien. C’est compliqué de le mettre sur le banc. Mais je pense qu’il faut qu’il se soigne, le laisser un peu à la maison, le mettre un peu au frais. Faire en sorte qu’il se remette au football. Il faut qu’il redevienne un joueur de foot » a lancé Eric Di Meco, qui prendrait à la place de Mauricio Pochettino cette décision radicale. Pour le bien du PSG mais également de Neymar, qui doit se refaire la cerise selon l’ex-défenseur de l’OM…