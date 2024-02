Un joueur de l'OM harcelé, c'est une honte

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Tout n'est pas parfait mais il y a du mieux à l'Olympique de Marseille. Néanmoins, les critiques pleuvent sur un défenseur en la personne de Samuel Gigot, qui connait une période plus difficile et est vivement pointé du doigt.

L’OM a retrouvé un semblant de sourire la semaine dernière, avec deux victoires précieuses à domicile contre Donetsk en Europa League et Montpellier en Ligue 1. De quoi permettre à Jean-Louis Gasset d’avoir des débuts réussis et une petite marge de sécurité pour effectuer des choix. L’entraineur septuagénaire aimerait toutefois plus de maitrise de la part de son équipe, dont la défense a désormais pris l’habitude d’encaisser le premier but des rencontres. Même si cela permet souvent une belle réaction et une volonté d’inverser la tendance qui se traduit par un jeu offensif plus franc, la performance des défenseurs est pointée du doigt. Et depuis le début de l’année, Samuel Gigot enchaine les prestations beaucoup moins convaincantes. Des erreurs directes comme lors de l’ouverture du score du MHSC, ou un carton rouge comme face à Metz, l’ancien du Spartak Moscou est pointé du doigt.

Samuel Gigot et son totem d'immunité

Gigot est un guerrier, dans le sens où il joue en spartiates. — Sofiane (@___Sofiane) February 25, 2024

De manière un peu trop virulente aux yeux de Romain Haering, puisque le journaliste du Phocéen a tenu à prendre la parole pour soutenir le défenseur français. La campagne contre Samuel Gigot va trop loin et le fait qu’il ait enchainé plusieurs matchs décevants ne peut pas non plus justifier ce violent retournent de veste. « Gigot il était tout en haut. Sur les six premiers mois, c’est un des seuls à ne pas flancher, il tient la baraque et il a la meilleure note de l’effectif à la mi-saison. Et depuis deux mois, là, il n’est pas bon. Effectivement, ce n’est pas bon. Mais l’acharnement, il est gratuit, pour un joueur qui donnerait son corps pour l’équipe sur le terrain. En ce moment, tous les débats sur l’OM sur RMC par exemple, c’est sur Gigot et son totem d’immunité. Sa place de titulaire, son brassard, il est allé le chercher. Sportivement, on peut se remettre en question, mais cette saison, ils sont tous passés au fond du trou. Ce qui m’énerve, c’est d’attaquer les hommes, surtout ceux qui ont démontré qu’ils méritent d’être là. C’est injuste et ça m’énerve beaucoup. Il n’y en a pas beaucoup, dans l’effectif, des gars qui ont les valeurs de l’OM », a dénoncé Romain Haering, qui estime que la déferlante à l’encontre de Samuel Gigot est totalement exagérée et manque absolument du moins recul.