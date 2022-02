PSG : Di Meco envoie une lettre de licenciement

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Un an après son arrivée, Mauricio Pochettino peine toujours à convaincre sur le banc du PSG. La dernière prestation et l'élimination en coupe face à Nice n'a fait que renforcer les critiques. Pour Eric Di Meco, c'est même le revers de trop.

Et si la coupe était pleine pour Mauricio Pochettino ? Arrivé au PSG en janvier 2021, l'ancien entraîneur de Tottenham n'a jamais su convaincre les sceptiques. Plus le temps passe, moins le jeu de son PSG est agréable voire compréhensible. Dans les résultats, après avoir perdu le titre face à Lille l'an passé, Pochettino lâche la coupe de France cette saison après une élimination aux tirs aux buts face à Nice ce lundi. Pas un drame en soit, mais il s'agit quand même de la première fois depuis huit ans que les Parisiens ne verront pas le stade de France dans la compétition. Un petit évènement qui a une résonnance toute particulière à deux semaines d'une confrontation attendue avec le Real Madrid.

Zidane doit vite remplacer Pochettino pour Di Meco

Evidemment, le revers contre Nice inquiète les suiveurs alors que le club jouera sa saison sur le huitième de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Ils sont de plus en plus nombreux à douter d'une victoire parisienne, surtout avec Mauricio Pochettino sur le banc. La leçon de football reçue en poules sur la pelouse de Manchester City a montré les limites du collectif parisien. Surtout, l'Argentin n'a pas encore trouvé comment gérer son groupe efficacement depuis, que ce soit tactiquement ou humainement. Son poste est déjà menacé pour la saison prochaine mais Eric Di Meco est encore plus impatient.

🗣️💬 Di Meco : "Après ce qu'il s'est passé hier soir, je ne comprendrais pas que le PSG ne tente pas Zidane." #rmclive pic.twitter.com/QQDrIMJZue — Super Moscato Show (@Moscato_Show) February 1, 2022

Pour l'ancien marseillais et actuel consultant pour RMC Sport, le match contre Nice a été la goutte en trop d'un bilan bien décevant. Pochettino doit être remplacé au plus vite, et ce même avant le match du Real, au profit de Zinédine Zidane. « Après ce qu’il s’est passé, je pense qu’ils y réfléchissent. La Ligue des champions arrive vite et il y a du monde sur le marché. Je ne comprendrais pas qu'ils ne tentent pas le coup Zidane. Le Real arrive dans 15 jours et tu vois les matchs comme celui d'hier soir où il n’y a pas de jeu collectif... Individuellement on ne voit pas de progrès. [...] Que les joueurs et les dirigeants soient mis devant leurs responsabilités c’est une chose, mais depuis que Pochettino est arrivé, il n'y a pas de progrès. Je me demande même s'il ne le fait pas exprès... », a t-il indiqué dans le Super Moscato Show. Une décision radicale qui n'arrangerait pourtant pas tous les problèmes parisiens : les blessures de Ramos, la méforme de Messi ou encore les failles nombreuses d'un effectif que Zidane ne pourrait changer en aussi peu de temps.