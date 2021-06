OM : Guendouzi, Peres, les offres pleuvent !

Dans : OM.

Après avoir bouclé les arrivées de Gerson et de Konrad de la Fuente, l’OM aimerait idéalement enchaîner avec Pol Lirola.

Le défenseur droit de la Fiorentina est l’une des priorités de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli sur le marché des transferts. D’autres postes sont également à renforcer au sein de l’effectif de Marseille. En défense centrale, il est impératif de recruter. Dans ce secteur de jeu, Luan Peres du FC Santos est ciblé. Moins cher que Leonardo Balerdi, il présente l’avantage de connaître Jorge Sampaoli et d’être plus mur dans son jeu. A en croire les informations obtenues par le Jornal A Tribuna, une première offre de l’OM est sur le point d’être envoyée au FC Santos, elle s’élèverait à environ 8 ME.

L’Olympique de Marseille tente d’avancer sur un autre dossier, cette fois-ci au milieu de terrain. Après avoir bouclé le transfert de Gerson pour 15 ME hors bonus (selon la presse française), Pablo Longoria veut finaliser le deal avec Arsenal en ce qui concerne Mattéo Guendouzi. Dans ce dossier, la concurrence est rude avec le Borussia Dortmund ou encore des clubs portugais. Mais selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, l’optimisme est de mise à l’OM. « Les positions SE RAPPROCHENT entre Marseille & Arsenal sur le dossier Mattéo Guendouzi ! Le board marseillais est prudent mais assez confiant » a-t-il publié sur son compte Twitter. Reste maintenant à voir si Marseille, qui souhaitait recruter Mattéo Guendouzi sous la forme d’un prêt avec option d’achat, parviendra à faire plier Arsenal, qui souhaitait de son côté un transfert sec. Quoi qu’il en soit, le président phocéen Pablo Longoria continue de s’activer dans tous les sens pour renforcer au plus vite l’effectif marseillais. En marge de tous ces dossiers, les pistes Pau Lopez et Cengiz Ünder sont également creusées. Des négociations sont menées avec l’AS Roma…