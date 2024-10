PSG ‍: Chants homophobes et anti-Rabiot, les Ultras furieux

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Il y avait un parfum d'OM-PSG pendant le match des Parisiens contre Strasbourg. Le club de la capitale n'a pas réussi à faire taire ses supporters pour leurs chants discriminatoires.

A une semaine du Classique face à l’Olympique de Marseille, c’était bien Strasbourg qui était sur le terrain ce samedi soir face à Paris. Mais en marge de la victoire des joueurs de Luis Enrique sur le score de 4-2, les supporters du PSG ont fait passer clairement le message au sujet de leur volonté de voir leur équipe donner la leçon aux Marseillais au Vélodrome dans une semaine. Un coup de pression qui s’est traduit à deux reprises par un chant anti-marseillais et anti-Rabiot ouvertement homophobe. Et malgré la mise en garde du speaker officiel du Paris SG en deux temps, cela n’a absolument pas freiné les supporters dans leurs invectives sur les Marseillais.

Le speaker ignoré à deux reprises

Selon Le Parisien, Hervé Koller, le speaker du club de la capitale sur ce match, a tout d’abord rappelé que le Parc des Princes était un lieu de partage et de tolérance, et que les insultes, homophobes ou non, n’y avaient pas leur place. Peine perdue avant une nouvelle prise de parole demandant beaucoup plus explicitement aux supporters d’arrêter d’entonner cette chanson insultantes. Peine perdue également puisque les virages ont repris de plus belle cette tirade musclée à l’encontre des fans de l’OM.

Le Psg continue de faire ses tests au micro du Parc des Princes #PSGRCSA coucou Hervé Koller (bien connu pour sa chanson mythique en hommage à Javier Pastore) 🎤 — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) October 19, 2024

Le PSG n’a clairement pas eu le dernier mot dans cette affaire. En revanche, ce pourrait être le cas de la commission de discipline de la LFP si elle se décide à se saisir des chants discriminatoires. Et dans ce cas, voir une nouvelle fois certaines tribunes être fermées n’est pas impossible, comme cela avait été le cas il y a quelques mois de cela. Après le match face à Marseille à l’automne 2023, des joueurs et les supporters avaient entonné des chants anti-OM très virulents, et les sanctions étaient tombées quelques semaines plus tard.