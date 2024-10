Premier contact sérieux pour Pogba, ce n’est pas l’OM

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Le milieu français a vu sa suspension pour dopage être réduite. Prêt à jouer dès le mois de mars 2025, il ne continuera pas à la Juventus. Malgré un intérêt de l’OM, un premier contact a été noué avec une autre équipe ces dernières heures.

Paul Pogba voit la lumière au bout du tunnel. Le milieu international français, testé positif à la testostérone en août 2023 après une rencontre de Série A contre l’Udinese avec la Juventus Turin, a vu sa sanction de quatre ans d’interdiction de jouer au niveau professionnel être réduite à dix-huit mois, ce qui permet à La Pioche d’envisager un retour à la compétition dès le mois de mars 2025. Seulement, il lui faudra trouver un autre club puisque la Juventus, formation avec qui il est encore sous contrat jusqu’en 2026, ne compte clairement plus sur lui et une résiliation est envisagée entre les deux parties. Ces derniers jours, une rumeur évoquant un intérêt de l’Olympique de Marseille a fait surface, mais c’est finalement une équipe d’un autre continent qui a démarré des négociations avec le champion du monde 2018 d’après la presse italienne.

Los Angeles fait le forcing pour recruter Pogba

🔴 I Paul Pogba 🇫🇷 pourrait rejoindre le Los Angeles FC 🇺🇸 après son départ de la Juventus.



(🗣️@NicoSchira) pic.twitter.com/2lz1moUvye — SERIE A FRANCE 🇫🇷🇮🇹 (@seriafr) October 13, 2024

Selon les informations de Tuttosport et Calcio Mercato, la franchise MLS de Los Angeles FC est le club ayant établi un premier contact sérieux avec l’ancien de Manchester United, désormais âgé de 31 ans. La fin de contrat de Hugo Lloris et Carlos Vela à la fin de l’année civile libère de la place pour Pogba au sein de l’effectif californien. Un départ aux Etats-Unis peut être une première étape dans le renouveau de Paul Pogba, qui n’a pas fait une croix sur l'Équipe de France et qui aura sûrement pour ambition de postuler à une place dans le groupe pour la prochaine grosse échéance internationale, à savoir la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu sur le continent américain. La balle est désormais dans le camp de l’OM. Reste à savoir si les dirigeants phocéens vont également proposer une offre au joueur dans les prochaines semaines.