Pour Tudor, le duo Sanchez-Vitinha met l’OM en danger

Recruté pour 32 millions d’euros (bonus compris) cet hiver, Vitinha doit se contenter d’un faible temps de jeu. L’attaquant de l’Olympique de Marseille n’est presque jamais associé à Alexis Sanchez. Un choix parfaitement assumé par l’entraîneur Igor Tudor.

A la signature de Vitinha, Alexis Sanchez était peut-être le Marseillais le plus heureux. Le Chilien n’apprécie pas son utilisation en pointe et pouvait espérer redescendre un cran plus bas grâce au renfort hivernal. C’était sans compter sur le choix d’Igor Tudor. Peu convaincu par leur association, notamment pour l’équilibre de l’équipe, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne les a alignés ensemble qu’une vingtaine de minutes, c'était lors du quart de finale de Coupe de France perdu contre Annecy (2-2, 6-7 tab).

« Je choisis la solution qui, je pense, nous permet de gagner plus facilement, a expliqué le Croate en conférence de presse. C’est aussi mon choix et cela ne veut pas dire que c’est le meilleur. Peut-être qu’on gagnerait avec les deux. Je pense à l’équilibre, à l’attaque et à la défense. Je pense à la meilleure solution pour gagner les matchs. Des fois j’arrive à la deviner et parfois je me trompe. » Du coup, un seul des deux attaquants a les faveurs du technicien, à savoir Alexis Sanchez, encensé pour son état d’esprit.

Tudor sans pitié pour les remplaçants

« Un entraîneur veut des joueurs forts et il en fait partie, a complimenté Igor Tudor. C’est un exemple de professionnalisme, il arrive trois heures avant les autres à la salle. Il veut toujours gagner. Il me rappelle un peu le football d’autre fois, maintenant c’est plus superficiel. » D’autres joueurs comme Issa Kaboré, Azzedine Ounahi ou Dimitri Payet l’impressionnent moins et passent plus de temps sur le banc. Mais le coach marseillais se fiche des états d’âme.

« Je pense qu’il n’y a pas d’attention particulière à avoir sur ce sujet. Il faut être professionnel. Tout le monde doit aider l’équipe et les joueurs doivent honorer le salaire qu’ils reçoivent. Dans deux mois et demi on fera le bilan de qui reste, qui est heureux et qui ne l’est pas. En attendant il faut que tout le monde aide l’équipe », a réclamé Igor Tudor avant la réception de Strasbourg dimanche soir.