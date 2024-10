Pogba avoue, signer à Marseille n’était qu’une blague

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Paul Pogba en renfort de gala pour un OM très ambitieux et capable de relancer sa carrière, l'idée a été lancée par Patrice Evra. Mais le joueur de la Juventus a pris ça avec le sourire.

Entre ses blessures à répétition, ses gros problèmes avec son entourage et ses « amis d’enfance » et sa suspension pour dopage, Paul Pogba n’a pas eu beaucoup de bonnes nouvelles ces dernières années. Sa suspension a toutefois été réduite et il est donc autorisé à reprendre le football au printemps 2025. Alors que Thiago Motta ne compte pas vraiment sur lui à la Juventus, son nom a été cité à l’Olympique de Marseille. Et pas par n’importe qui puisqu’il s’agit de Patrice Evra, son ancien coéquipier à la Juventus et chez les Bleus, et un ami proche depuis leur aventure ensemble à l’Euro 2016 notamment.

Pogba se voit uniquement à la Juventus

Une relance dans un club français ambitieux, qui fournit régulièrement des internationaux à l’équipe de France en vue de la Coupe du monde 2026, cela pourrait correspondre aux désirs de Paul Pogba. Mais dans un entretien à L’Equipe, la Pioche a tenu à mettre les choses au clair. Son coeur et son contrat appartiennent à la Juve, et l’idée de Patrice Evra est plus une saute d’humeur qu’une réelle possibilité.

Paul #Pogba to Sky Sports UK: "I'm not a cheat, I'm an honest person. If I had doped I would have no problem admitting it. I want to play only for #Juventus: I don't see myself wearing another shirt”. #transfers https://t.co/d32y0yAHR0 — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 16, 2024

« Il faut que l’OM me prenne ? Mais c'est Pat ! Il a dit ça à la rigolade, bien sûr. Il sait que je suis sous contrat avec la Juventus, toujours. Dans ma carrière, il y a toujours eu des rumeurs m'envoyant au PSG, au Real Madrid, ce n'est pas nouveau. Moi, je suis toujours pro et je respecte le club avec lequel je suis sous contrat. Ma tête est là-bas », a assuré le milieu de terrain qui a aussi glissé à la presse anglaise et à Sky Sports qu’il ne se voyait pas à l’heure actuelle porter un autre maillot que celui de la Juventus Turin. Il reste à savoir si cette tendance sera toujours la même, alors que le club italien et le milieu de terrain français réfléchiraient tout de même à un accord pour une rupture de contrat.