Payet meilleur que Messi, ça balance à l'OM !

Plus que les discussions sur les vaccins ou les élections, pour les amateurs de football, le débat de Noël tourne autour du niveau de Dimitri Payet et de celui de Lionel Messi sur fond de rivalité OM-PSG.

C’est indiscutable, Dimitri Payet est l’homme de cette première moitié de saison du côté de l’Olympique de Marseille avec 8 buts et 7 passes décisives en 18 matchs. Lorsque Payet va, tout va pour l’équipe de Jorge Sampaoli, et les supporters de l’OM qui réclamaient son départ en début d’année doivent bien reconnaître que la prolongation de contrat signée jusqu’en 2024 est une excellente chose obtenue par Jacques-Henri Eyraud en 2020. Et Dimitri Payet flambe tellement du côté du Vélodrome, que forcément les comparaisons tombent et elles sont flatteuses pour le joueur Réunionnais. Au point même que le nom de Lionel Messi, qui a rejoint le Paris Saint-Germain l’été dernier et cherche encore ses marques, est évoqué à côté de celui de l’international tricolore. Sur Le Phocéen, on n’a pas assez de mots pour vanter les qualités de Payet, même si on reconnaît qu’il n’a pas toujours donné 100% dans le passé sous le maillot de Marseille.

Dimitri Payet à 100% efface Lionel Messi

Dans le Talk-Show, Sebastien Volpe, qui est le grand patron du site spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille, ne tergiverse au moment d’évoquer de cette moitié de saison du milieu offensif de 34 ans. « S’il était en face de moi, je lui dirais : « Dimitri, parfois tu as triché parce que l’entraîneur te plaisait pas, parce que tu avais des coéquipiers qui t’emmerdaient, tu n’as pas joué le jeu, tu n’as pas donné 100% ». Mais sous Sampaoli il est à 100%, avec Villas-Boas il a parfois été à 100%. Et moi quand Dimitri Payet est à 100%, je le préfère à Messi ou à qui vous voulez. Pour moi Lionel Messi, c’est un mec qui marche tout le temps, et de temps en temps il marque des buts. Moi j’adore Dimitri Payet quand il est à 100% », lance le journaliste.

Reste qu'il est tout de même difficile de comparer un joueur qui vient de changer de club pour la première fois de sa carrière et rejoint le PSG où les stars ne manquaient pas avant qu'il arrive, et un Dimitri Payet installé à l'Olympique de Marseille depuis plusieurs saisons et qui tient un peu le club phocéen tout seul à bout de bras. Mais en terme d'efficacité, le joueur français fait clairement un beau parcours cette saison, qui plus est si l'on tient compte des nombreux soucis qu'il a connus.