Payet a le seum et pleure, il se fait humilier sur TikTok

Par Claude Dautel

Du côté du Toulouse Football Club on a décidé de répondre malicieusement à une récente interview de Dimitri Payet. Ce dernier évoquait l'élimination de l'OM en Coupe de France après avoir sorti le PSG.

La vengeance est un plat qui se mange froid et connaissant le caractère badin du community manager du TFC on se doutait bien que l'interview accordée par Dimitri Payet le week-end dernier à France Football n'allait pas être zappée. Dans ce long entretien, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille évoquait sa saison compliquée, et il revenait notamment sur l'élimination de l'OM en quart de finale de la Coupe de France face à Annecy. A la question « Quand vous voyez Toulouse gagner la Coupe de France, vous qui n’avez rien gagné, qu’est-ce que ça vous inspire ? », Dimitri Payet a répondu : « Ça fait mal, ça fait mail. Surtout en ayant éliminé le PSG », laissant entendre que venir à bout du TFC aurait été une formalité pour l’Olympique de Marseille. Alors, Toulouse a mis en ligne une vidéo sur TikTok, où l'on voit l'article en question avec en fond musical la chanson T'as L'seum du rappeur français Niro. Et dans le plan final, le TFC reprend la Une de France Football, mais en faisant pleurer Dimitri Payet. Une vidéo qui a évidemment fait le buzz, et visiblement mis en furie certains supporters marseillais.