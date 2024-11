« ‍Pogba va signer à l’OM ‍», il lâche son scoop

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis plusieurs semaines, la rumeur envoie Paul Pogba à l'Olympique de Marseille lorsqu'il sera autorisé à rejouer au football en mars prochain. Et les choses s'emballent.

Tandis que le procès de ceux qui lui ont pourri la vie depuis des mois a commencé, en son absence, à Paris, Paul Pogba fait toujours l'actualité du côté de Marseille. Libre de tout contrat depuis qu'il a trouvé un accord à l'amiable avec la Juventus, le milieu de terrain français continue à préparer son retour, sa suspension pour dopage se terminant en mars 2025. Après avoir réussi à faire venir Adrien Rabiot, les supporters de l'OM sont convaincus que Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont en mesure de convaincre Paul Pogba de rejoindre l'équipe de Roberto De Zerbi pour finir en beauté la saison et surtout préparer la prochaine. Pour l'instant, tout cela est resté au stade des rumeurs, même si une information vient d'apparaître sur les réseaux sociaux et laisse penser que finalement la signature de La Pioche à l'Olympique de Marseille n'est peut-être pas si folle.

Pogba après Rabiot à l'OM, il est en certain

En effet, le fameux tiktokeur HakoTV affirme que le clan Pogba serait en train de chercher un logement du côté de Marseille, ce qui serait forcément un gros signal pour annoncer la possible venue du champion du monde 2018 à l'OM. « J'ai une info de dingue. La source qui m’a annoncé cela, c’est la même source qui m’avait donné Rabiot un mois avant qu'il vienne à l'OM. Paul Pogba va signer à l’Olympique de Marseille, il est en train de sonder le marché pour acheter une maison dans la région. Tellement c’est une dinguerie que je n’y crois pas, mais la source est fiable et je le redis Pogba va signer à l'Olympique de Marseille », a confié Hako TV qui n'a plus aucun doute sur ce qui serait un énorme coup pour l'OM, et cela, même si l'avenir de Paul Pogba semblait plutôt se conjuguer du côté de la Major League Soccer.