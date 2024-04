Pau Lopez viré, l’OM se jette sur Guillaume Restes

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Un changement de gardien est envisagé à l’OM lors du prochain mercato et pour compenser un éventuel départ de Pau Lopez, l’état-major olympien songe à Guillaume Restes, qui crève l’écran avec Toulouse.

Titulaire depuis trois saisons dans les cages de l’Olympique de Marseille, Pau Lopez pourrait quitter la cité phocéenne lors du prochain mercato. En effet, une réflexion est actuellement menée par Pablo Longoria et Mehdi Benatia sur un possible changement de gardien lors du prochain mercato. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’ancien joueur de l’AS Roma pourrait plier les voiles et pour le remplacer, l’OM a visiblement l’intention de miser sur un gardien français. A en croire les informations du Quotidien du Sport, l’état-major de l’Olympique de Marseille est très intéressé par le profil de Guillaume Restes, qui réalise de véritables prouesses avec Toulouse et avec l’Equipe de France Espoirs de Thierry Henry.

Du haut de ses 19 ans, le gardien toulousain a suscité un vif intérêt au sein de la direction marseillaise au cours des derniers mois, à tel point qu’un premier contact a déjà été établi entre les agents du Toulousain et le board de l’Olympique de Marseille. Tout ce beau monde se connait déjà très bien puisque l’agent de Guillaume Restes est également celui d’un certain Iliman Ndiaye, recruté l’été dernier par Marseille en provenance de Sheffield United pour plus de 15 millions d’euros.

L'OM rêve de Guillaume Restes et surveille Alban Lafont

Selon le média, Guillaume Restes est très réceptif à l’intérêt de l’OM, mais ne rejoindra la cité phocéenne qu’à une condition, conserver un rôle de numéro un, comme c’est actuellement le cas à Toulouse, son club formateur. Une condition qui convient à Marseille, qui veut le recruter pour l’installer en tant que titulaire. En cas d’échec de cette piste, Marseille est attentif à la situation d’Alban Lafont, sous contrat avec Nantes jusqu’en 2027 mais qui partira de manière certaine si les Canaris descendent en Ligue 2. Restes ou Lafont, l’OM étudie plusieurs pistes et tout cela confirme une chose : le club souhaite tourner la page avec Pau Lopez, qui a alterné le bon et le moins bon à Marseille, mais à qui il faudra trouver un point de chute avant d’accélérer concrètement pour le recrutement d’un nouveau gardien.