Pau Lopez marque l'histoire de l'OM, Mandanda peut pleurer

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Ce dimanche, en allant battre Strasbourg au Stade de la Meinau (2-0), l’Olympique de Marseille a fait la bonne opération de la 18e journée de Ligue 1 dans la course au podium. Tout cela grâce notamment à un bon Pau Lopez.

Suite à sa qualification pour l’Europa Conférence League jeudi, le club phocéen est parfaitement reparti de l’avant en championnat. Puisqu’une semaine après sa chute contre Brest au Vélodrome (1-2), l’OM a dominé Strasbourg, une équipe qui était pourtant en pleine forme. Grâce à ce précieux succès, Marseille est remonté à la deuxième place de la L1, avec 32 points en 17 matchs. Avec un match de retard à rejouer contre l’OL, l’équipe de Jorge Sampaoli devance donc tous ses concurrents dans la course à la Ligue des Champions. Et pour ce statut de dauphin du PSG, l’entraîneur argentin peut notamment remercier Pau Lopez. Mis au repos cette semaine en C3, le portier espagnol a de nouveau été titularisé en L1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a encore été primordial dans la victoire de son équipe.

🇪🇸 Pau Lopez devient le 1er gardien de l’histoire à réaliser 8 clean sheets après ses 13 premiers matchs disputés en L1 avec l’OM. #TeamOM #RCSAOM pic.twitter.com/X8729oFsb4 — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) December 12, 2021

Déjà parce qu’il a fait trois arrêts, et notamment une grosse parade face à Ajorque avant l’ouverture du score de Dieng. Mais aussi parce qu’il a été très précieux dans le lancement du jeu de l’OM. Auteur de 73 touches de balle, ce qui est quand même assez rare pour un gardien, Pau Lopez a réussi 74 % de ses passes. Mieux encore, lors de ce match contre Strasbourg, l’ancien de la Roma a battu un record sous le maillot olympien. En effet, selon le compte Twitter de PokerStars Sports, Pau Lopez est devenu le premier gardien marseillais à réaliser huit clean-sheets sur ses 13 premiers matchs disputés en L1 avec l’OM. Une belle marque que même la légende Steve Mandanda n’avait donc pas réussi à faire à ses débuts. En tout cas, toutes ces statistiques donnent raison à Sampaoli, qui donne toute sa confiance en Pau Lopez depuis le mois de septembre. Et le portier de la meilleure défense du championnat, avec seulement 14 buts encaissés, le lui rend bien. Au grand dam de Mandanda…