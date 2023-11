OM ‍: La Turquie propose 10ME pour un joueur

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM devrait se montrer actif l'hiver prochain sur le marché des transferts. Le club phocéen ne dira sans doute pas non à quelques départs intéressants pour ses finances.

Pablo Longoria sait que la situation sportive n'est pas du tout satisfaisante à l'OM en ce début de saison. Gennaro Gattuso veut des renforts et son président devrait lui en donner. Mais qui dit arrivées dit aussi départs, que ce soit cet hiver et cet été. Certains joueurs ont des situations contractuelles bancales. C'est notamment le cas de Pape Gueye. Suspendu jusqu'au 7 décembre, l'international sénégalais sera en fin de contrat en juin prochain. Et les équipes intéressées ne manquent pas.

Gueye, une offre en provenance de Turquie ?

Selon les informations de Ulusal Spor, Fenerbahçe prévoit de passer à l'action pour s'attacher les services de Gueye. Reste à savoir si le club turc tentera un mouvement cet hiver ou cet été. L'ancien joueur du Havre ou encore du FC Séville est estimé à 10 millions d'euros. En cas de belle offre, on imagine mal l'OM refuser, surtout que les négociations pour une prolongation de contrat de Gueye sont au point mort. Tout devrait très vite s'éclaircir concernant le milieu de terrain, qui ne s'imagine plus trop continuer dans la cité phocéenne. Son départ pourrait en plus permettre une arrivée à son poste, alors que les Olympiens ont pas mal de problèmes au milieu de terrain depuis le début de la saison. Gennaro Gattuso se retrouve déjà sous pression et l'OM a besoin de remonter la pente le plus rapidement possible, sous peine de revoir ses ambitions à la baisse, que ce soit sur le terrain ou sur le marché des transferts.