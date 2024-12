OM ‍: Longoria a un don de Dieu, l'histoire est en marche

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Arrivé l'été dernier en tant que conseiller institutionnel et sportif à l'Olympique de Marseille, Fabrizio Ravanelli a fait part d'un souhait particulièrement étonnant qu'il aimerait voir se réaliser avant la fin de la saison.

Lors de la dernière intersaison estivale, l'Olympique de Marseille a fait venir l'Italie à lui. Roberto De Zerbi est devenu le nouvel entraineur des Phocéens tandis que Fabrizio Ravanelli, ancien attaquant du club, y a accepté un poste de conseiller institutionnel et sportif. Il se présente régulièrement en tribunes présidentielles aux côtés de Pablo Longoria et Mehdi Benatia et espère avoir un rôle aussi important qu'eux pour ramener l'OM au premier plan du football français. Depuis son arrivée, il se rapproche surtout de Roberto De Zerbi qu'il n'hésite pas à conseiller. « J’ai dit à Roberto : 'Marseille c’est ta ville maintenant.' Mais j’insiste pour qu’il reste lui-même. Pour être admiré, il ne doit pas changer », a expliqué l'ancienne gloire du club à La Tribune. Il a d'ailleurs profité de cette entrevue pour évoquer un souhait assez original.

Des chants à la gloire de Longoria, le voeu de Ravanelli

Vente OM : L’Arabie Saoudite arrive pour « libérer » Marseille https://t.co/uUSZ19oDx1 — Foot01.com (@Foot01_com) December 8, 2024

Outre des conseils donnés à Roberto De Zerbi, Fabrizio Ravanelli profite de son rôle au sein du club pour échanger régulièrement avec Pablo Longoria. « Au président, j’ai soufflé : 'Dieu t’a donné un cerveau, il faut t’en servir pour écrire l’Histoire'. J’ai un objectif secret : que tout le stade chante le nom de notre président à la fin de la saison », a également révélé celui qui a évolué à Marseille entre 1997 et 2000, qui espère que les supporters de l'OM sauront remercier leur président si leur club retrouve la Ligue des champions à l'issue de la saison. Avant cela, il faudra aller chercher des points importants lors du déplacement à Saint-Etienne en clôture de la 14e journée de Ligue 1.