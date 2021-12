OM : Mandanda, Pau Lopez ne lui laisse même pas les miettes

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Lors de la victoire contre le Lokomotiv Moscou jeudi en Europa League (1-0), un choix de Jorge Sampaoli a particulièrement été commenté, celui de remettre Steve Mandanda dans le game face à Pau Lopez.

Depuis le début de la saison, Pau Lopez a clairement pris le dessus sur son concurrent français. Avec 17 matchs toutes compétitions confondues au compteur, le portier espagnol a beaucoup plus joué que Mandanda, auteur de cinq petites rencontres, dont deux depuis le mois de septembre. Autant dire que la légende vivante de l’OM est désormais le numéro deux de Jorge Sampaoli. De quoi au moins assurer à l'international français une place pour les matchs de Coupe de France. Une épreuve qui va bientôt commencer pour l'OM, mais pour laquelle Steve Mandanda n'a aucune assurance. L'ancien havrais pourrait très bien rester sur le banc encore une fois.

« Je choisis toujours celui que je pense être le meilleur à l'instant T »

« Je ne peux pas promettre une compétition à un gardien ou à un autre, ce n'est pas dans ma nature. C'est une promesse que je peux rompre plus tard. J'avais besoin de donner du temps de jeu à Steve, plus que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. C'est difficile d'avoir une concurrence dans le but, mais je ne peux pas faire de promesse. Je choisis toujours celui que je pense être le meilleur à l'instant T », a lancé Sampaoli en conférence de presse, avant le match de dimanche contre Strasbourg. Lors de cette rencontre importante contre une équipe en pleine bourre, le coach marseillais va donc devoir prendre une nouvelle décision pour le onzième élément de son équipe-type. S’il venait à redonner sa confiance à Mandanda pour une deuxième fois de suite, ce qui n’est plus arrivé depuis quatre mois, cela voudrait dire que le champion du monde a encore une chance de récupérer une place centrale dans son club de cœur. Mais dans le cas contraire, Pau Lopez pourrait bien tout rafler rapidement.