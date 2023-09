Pablo Longoria viré de l’OM, Frank McCourt interpellé ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Coup de chaud à l'OM, où Pablo Longoria s'est pris une réunion houleuse en pleine poire et voit son poste être menacé. Frank McCourt pourrait même en profiter pour faire table rase de la direction actuelle s'il écoutait ses conseillers.

La tension est subitement montée d’un cran à Marseille, où les supporters ont invectivé l’ensemble de la direction lors d’une réunion qui s’est déroulée ce lundi soir. A l’issue de la prise de parole du chef des South Winners, Rachid Zeroual, c’est la démission des quatre dirigeants de l’OM, dont le président Pablo Longoria, qui a été exigée. Les responsables marseillais n’ont même pas pu répondre à ces attaques, puisque les représentants des supporters ont tourné les talons et ont quitté la salle. Voilà qui promet de prochains rendez-vous bien chauds avec le public lors des matchs à domicile à venir, surtout si les résultats à l'extérieur contre l’Ajax Amsterdam et face au PSG entre temps, ne sont pas là très rapidement.

Longoria, les finances de McCourt ne l'aiment pas

Le ton a donc changé et Pablo Longoria, qui avait encore la confiance du peuple marseillais au début de la saison, semble payer sa passion pour le mercato et la nomination de son ami Marcelino, qui ne trouve pas la solution pour faire bien jouer et surtout gagner l’OM. Une situation qui pourrait donc s’envenimer, surtout que le président espagnol n’a pas forcément un soutien sans faille de la part de Frank McCourt. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille apprécie la passion de son dirigeant, et le fait qu’il ait permis à son club de tutoyer de nouveau le haut niveau avec régularité en Ligue 1. Mais pour le reste, ce signal d’alarme lancé par les supporters, pourrait avoir de l’écho chez le natif de Boston.

L'entourage de McCourt peut faire pencher la balance

En effet, la balance des transferts est toujours en total déséquilibre, et McCourt l’a suffisamment reproché à Longoria. La perspective de belles reventes des joueurs prometteurs ne se vérifient pas, et les bonnes opérations sont très rares, en dehors de Matteo Guendouzi cet été. Et encore le milieu parti à la Lazio aurait pu s’en aller pour beaucoup plus cher en Premier League un an plus tôt.

Lassé de mettre la main à la poche à chaque fin d’exercice, McCourt pourrait être tenté de faire un grand ménage dans la direction du club, même s’il s’en est détaché depuis quelques mois, et qu’il n’a aucune certitude de la qualité d’un éventuel successeur. Une décision drastique à venir ? C’est possible selon jeunefooteux, qui rappelle que l’entourage de McCourt a parfois conseillé à l’Américain de se séparer de Pablo Longoria, qui n’était pas forcément un atout pour les finances du club provençal. Jusqu’à présent, le propriétaire de l’OM n’a jamais écouté ces petites voix, mais cela pourrait bien changer si le climat devenait sulfureux.