Pablo Longoria hérite d’un surnom affreux à l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria a avoué avoir fait des erreurs dans la gestion de l'OM à l'heure où le club provençal est à la peine cette saison. Cet aveu ne lui sera visiblement pas pardonné.

L’état de grâce de Pablo Longoria a duré longtemps à l’Olympique de Marseille, ce qui est déjà une performance en soi. Le dirigeant espagnol, grâce à son activité au mercato, sa passion pour le football et sa volonté de défendre son club à tous les niveaux, s’est attiré la sympathie des supporters et même des observateurs, en faisant confiance à des entraineurs qui ont su ramener le peuple olympien au Vélodrome. Les résultats n’ont pas toujours été parfaits, mais les choix réussis faisaient oublier les erreurs.

Longoria s'excuse, il se fait démonter

Toutefois, tout est en train de s’écrouler. L’échec en tour préliminaire de Ligue des Champions, la grogne des supporters qui s’est concrétisée par une réunion qui a fait tout exploser, les performances décevantes et le mercato manqué, ont provoqué la chute de la cote de Pablo Longoria. Ce dernier a avoué quelques erreurs, notamment sur le management de ses entraineurs, et sur des tentatives au mercato qui n’ont pas toutes été fructueuses. Un « mea culpa » assez rare dans un club tel que l’OM et en pleine saison, mais le dirigeant espagnol risque visiblement de payer son honnêteté. Il suffit de voir comment l’agent Yvan Le Mée torpille le dirigeant marseillais au moment d’évoquer l’arrivée envisagée de Walter Mazzari cet été, qui ne s’est pas concrétisée finalement quand l’OM cherchait un entraîneur.

« L’été, tu changes d’entraineur, tu passes d’un 3-5-2 à un 4-4-2 donc il faut tout changer. J’avais proposé Walter Mazzari, qui joue en 3-5-2. On avait même fait un entretien pour Mazzari. Visiblement Naples doit être plus con que nous et ils l’ont signé aujourd’hui. Pourquoi ça ne l’a pas fait ? Faut demander à Monsieur mea culpa. Cela me plait le mea culpa. Je connais plein de gens qui en font. Tu sais tu tues quelqu’un et après ils s’excusent d’avoir tué quelqu’un. Mais t’as quand même fait ta connerie », a balancé l’intervenant de l’After Foot, qui confirme au passage que Pablo Longoria n’entretient toujours pas les meilleurs rapports avec les agents de joueurs depuis son arrivée à l’OM, où ses méthodes irritent les représentants de cette profession.