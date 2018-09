OM : La rivalité avec l'OL, ce minot est bien placé pour en parler

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Si à Marseille, le rival historique reste le Paris Saint-Germain, une vraie concurrence sportive existe avec Lyon depuis quelques saisons.

Et avec le rachat du club phocéen par Frank McCourt en 2016, l’OM a regagné en compétitivité, ce qui a relancé la rivalité entre Marseille et Lyon, lesquels n’ont été séparés que par un petit point la saison dernière. Pur produit du centre de formation marseillais, Maxime Lopez est baigné dans l’environnement de la ville depuis sa naissance. Il est donc bien placé pour parler de cette rivalité « olympique » qui se veut de plus en plus importante au fil du temps.

« Je ne sais pas, moi quand j'étais petit il y avait déjà cette rivalité. Paris aujourd'hui c'est autre chose. Lyon, c'est à peu près la même équipe que nous, ils nous ressemblent. C'est vrai que la rivalité est importante. J'ai vu pas mal de matchs de Lyon, notamment celui de mercredi à City. On connait cette équipe, il y a de bons joueurs au milieu, je les connais bien » a assuré Maxime Lopez avant le choc de la 6e journée de Ligue 1 entre l’équipe de Rudi Garcia et celle de Bruno Genesio. Un choc sportif, mais également historique donc selon le n°27 de l’OM.