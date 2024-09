Ounahi vendu, miracle à l'OM ‍!

Dans : OM.

Incapable de trouver un point de chute à Azzedine Ounahi lors du mercato, l’OM pourrait vendre son international marocain en Grèce, là où le marché des transferts est encore ouvert et cela jusqu’au 14 septembre.

Pas vraiment dans les petits papiers de Roberto De Zerbi depuis la prise de fonctions de l’entraîneur italien, Azzedine Ounahi aurait pu quitter l’Olympique de Marseille lors du mercato. Le club phocéen avait notamment accepté une offre avoisinant les 12 ME en provenance du Qatar pour l’ancien Angevin, une destination qui ne lui convenait pas. Et pour cause, Ounahi veut rester en Europe et n’avait aucunement l’intention de partir dans un championnat très peu compétitif à seulement 24 ans.

Le mercato a fermé ses portes en France et dans la plupart des championnats majeurs et Ounahi, que Roberto De Zerbi n’a jamais retenu dans son groupe depuis le début de la saison en Ligue 1, est toujours là. Au contraire de Veretout ou Mbemba, totalement écartés à un an de la fin de leur contrat, il n’a pas été placé dans le loft et il s’entraîne avec le groupe, mais son départ est toujours dans les tuyaux. La preuve, le média Lions de l’Atlas affirme que l’international marocain est actuellement en négociations avec le Panathinaïkos.

Ounahi vers le Panathinaïkos ?

« Azzedine Ounahi arrive au rassemblement des Lions de l’Atlas… Le joueur est en discussion actuellement avec le Panathinaikos. Est-il chaud pour aller là-bas ? Ca discute en tout cas. Il est revenu à l’entraînement et est dans le groupe (de l’OM)… mais en attente de départ éventuel et donc l’OM ne prendra pas de risque pour faciliter un départ si départ il peut y avoir » a publié le média marocain sur X. Un départ d’Azzedine Ounahi pourrait donc intervenir dans les jours à venir et c’est une excellente nouvelle pour l’Olympique de Marseille, désireux de récupérer entre 10 et 12 ME dans cette opération mais surtout économiser le salaire rondelet de l’ancien joueur du SCO. La question est maintenant de savoir si le Pana aura les moyens de combler les exigences financières de l’OM sur ce dossier et si un accord sera trouvé entre le club grec et le joueur d’ici la fin du mercato en Grèce le 14 septembre.