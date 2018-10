OM : Payet et Rami s'embrouillent après la déroute de l'OM

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe, Serie A.

Ce jeudi soir, en subissant une véritable douche froide face à la Lazio Rome lors de la troisième journée de l'Europa League (1-3), l'Olympique de Marseille est quasiment éliminé de la Coupe d'Europe. Un affront dur à digérer pour le finaliste de la dernière édition.

Et cette déception s'est clairement faite ressentir au coup de sifflet final, puisque Dimitri Payet et Adil Rami ont eu une longue altercation sur la pelouse du Vélodrome, alors que le milieu offensif a marqué le seul but phocéen et que le défenseur a tenté de réveiller sa formation en fin de rencontre. Un fait qui montre que le groupe marseillais vit moins bien que la saison passée. Autant dire qu'une réponse est attendue par les supporters olympiens lors du Classique face au PSG dimanche prochain.